Foxconn працює над доступнішою версією гарнітури Apple – Nikkei Asia

Хоча довгоочікувана гарнітура доповненої/віртуальної реальності Apple навіть не була анонсована, за даними Nikkei Asia, виробничий партнер Foxconn вже розробляє більш доступну версію гарнітури другого покоління.

У публікації згадується неназваний «керівник, обізнаний з розробкою», який стверджує, що перша гарнітура Apple буде «надзвичайно дорогою». Як повідомляють галузеві джерела, ціна пристрою може становити від $3000 до $5000. Джерело вважає, що гарнітура Apple другого покоління матиме доступнішу ціну, порівнянну з вартістю «комп’ютера Mac високого класу».

Зазначається, що Foxconn допомагає із проєктом наступної гарнітури доповненої реальності, повідомили Nikkei Asia чотири джерела. Компанія нібито працюватиме над паралельною розробкою дешевшого пристрою доповненої реальності другого покоління. За словами двох обізнаних джерел, Foxconn зосередиться на автоматизації масового виробництва та підвищенні продуктивності, щоб допомогти Apple знизити загальні витрати.

Нагадаємо, минулого місяця з’явилися перші чутки про те, що Apple має намір випустити більш доступну версію AR/VR-гарнітури. Для здешевлення пристрою планувалося використовувати більш доступні компоненти, такі як дисплеї з меншою роздільною здатністю та менш продуктивний процесор.

Як очікується, перша «дорога» гарнітура Apple буде анонсована під час проведення конференції WWDC у червні. Вона, нібито, отримає безліч камер, два дисплеї з роздільною здатністю 4K, покращені функції відстеження очей та рук. Як програмна оболонка буде використовуватися інтерфейс у дусі iOS з сіткою застосунків.

Джерело: macrumors