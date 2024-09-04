Новини Авто 04.09.2024 о 13:02 comment views icon

Geely Geome Xingyuan – бюджетний електромобіль для міста з ціною від $11,2 тис.

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Geely Geome Xingyuan – бюджетний електромобіль для міста з ціною від $11,2 тис.

Geely представила новий бюджетний міський електромобіль Geome Xingyuan. Нова модель Geely буде конкурувати з недорогими електромобілями, такими як BYD Dolphin.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Xingyuan отримав зовнішній вигляд відповідно до теми дизайну бренду Geome. Овальна передня частина та задні ліхтарі доповнюють мінімалістичний дизайн, який, за словами Geely, ідеально підходить для подорожей містом. У рамках партнерства з Haagen-Dazs вибір кольорів екстер’єру натхненний морозивом. Варіанти включають Vanilla Beige, Basil Green, Berry Powder, Milk White, Mousse Silver, Truffle Gray та Sea Salt Blue. Ба більше, у рамках того ж партнерства Geely прагне залучити покупців, пропонуючи морозиво під час тест-драйвів.

Geely Geome Xingyuan – бюджетний електромобіль для міста з ціною від $11,2 тис.

Електромобіль має довжину 4135 мм, ширину 1805 мм й висоту 1570 мм, що робить його трохи більшим за BYD Dolphin (4125х1770х1570 мм). Нова модель буде доступна з варіантами батареї CATL місткістю 30,12 кВтгод або 40,16 кВтгод із запасом ходу CLTC до 310 км або 410 км, відповідно.

Geely Geome Xingyuan – бюджетний електромобіль для міста з ціною від $11,2 тис.

Всередині Geome Xingyuan має підвішений екран інформаційно-розважальної системи в центрі та додатковий дисплей водія. Інформаційно-розважальна система оснащена Flyme Auto OS, що забезпечує підтримку ігор та інших розважальних функцій.

Онлайн-курс "Продуктова аналітика" від robot_dreams.
Навчіться досліджувати та аналізувати логіку поведінки користувачів. Дізнайтеся, як створювати аналітичну систему з нуля, виводити новий продукт на ринок та прогнозувати показники. .
Детальніше

Зі складеними сидіннями другого ряду новий бюджетний електромобіль Geely пропонує до 1320 л багажного простору. Він також має додатковий багажник об’ємом 70 л.

Geely Geome Xingyuan – бюджетний електромобіль для міста з ціною від $11,2 тис.

Міський електромобіль Geely Geome Xingyuan повинен надійти у продаж в третьому кварталі цього року. Хоча сама компанія ще не оголосила офіційних цін, обізнані джерела стверджують, що купити цю модель в Китає можна буде за ціною від 80 тис. юанів, що еквівалентно $11,2 тис. Для порівняння, ціна конкуруючого BYD Dolphin починається від $13,9 тис.

Джерело: electrek

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати