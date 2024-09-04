Geely Geome Xingyuan – бюджетний електромобіль для міста з ціною від $11,2 тис.

Geely представила новий бюджетний міський електромобіль Geome Xingyuan. Нова модель Geely буде конкурувати з недорогими електромобілями, такими як BYD Dolphin.

Xingyuan отримав зовнішній вигляд відповідно до теми дизайну бренду Geome. Овальна передня частина та задні ліхтарі доповнюють мінімалістичний дизайн, який, за словами Geely, ідеально підходить для подорожей містом. У рамках партнерства з Haagen-Dazs вибір кольорів екстер’єру натхненний морозивом. Варіанти включають Vanilla Beige, Basil Green, Berry Powder, Milk White, Mousse Silver, Truffle Gray та Sea Salt Blue. Ба більше, у рамках того ж партнерства Geely прагне залучити покупців, пропонуючи морозиво під час тест-драйвів.

Електромобіль має довжину 4135 мм, ширину 1805 мм й висоту 1570 мм, що робить його трохи більшим за BYD Dolphin (4125х1770х1570 мм). Нова модель буде доступна з варіантами батареї CATL місткістю 30,12 кВтгод або 40,16 кВтгод із запасом ходу CLTC до 310 км або 410 км, відповідно.

Всередині Geome Xingyuan має підвішений екран інформаційно-розважальної системи в центрі та додатковий дисплей водія. Інформаційно-розважальна система оснащена Flyme Auto OS, що забезпечує підтримку ігор та інших розважальних функцій.

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Зі складеними сидіннями другого ряду новий бюджетний електромобіль Geely пропонує до 1320 л багажного простору. Він також має додатковий багажник об’ємом 70 л.

Міський електромобіль Geely Geome Xingyuan повинен надійти у продаж в третьому кварталі цього року. Хоча сама компанія ще не оголосила офіційних цін, обізнані джерела стверджують, що купити цю модель в Китає можна буде за ціною від 80 тис. юанів, що еквівалентно $11,2 тис. Для порівняння, ціна конкуруючого BYD Dolphin починається від $13,9 тис.

Джерело: electrek