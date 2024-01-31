Новини Пристрої 31.01.2024 о 18:19 comment views icon

GeForce RTX 4080 Super надійшла у продаж в Україні – ціна від 49,3 тис. грн, приріст продуктивності 3-4%

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

GeForce RTX 4080 Super надійшла у продаж в Україні – ціна від 49,3 тис. грн, приріст продуктивності 3-4%

В Україні розпочався продаж нової відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Новинка отримала незначні покращення порівняно з попередницею та доступнішу стартову ціну.

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Super заснована на графічному процесорі AD-103-400. Вона містить 10240 потокових процесорів (проти 9728 у звичайної RTX 4080). Стандартна частота відеочипа підвищена з 2205 до 2295 МГц, а Boost частота – з 2505 до 2550 МГц. Всі ці покращення дозволили підвищити обчислювальну продуктивність FP32 з 49 до 52 терафлопс.

Підсистема пам’яті змінилася лише трохи. Новинка також містить 16 ГБ пам’яті GDDR6 із шиною доступу 256 Гц. Однак завдяки збільшенню швидкості з 22,4 Гбіт/с до 23 Гбіт/с вдалося підвищити пропускну здатність пам’яті з 717 до 736 ГБ/с. Показник TGP залишився на колишньому рівні й складає 320 Вт.

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 52 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

Новинка вже побувала в руках закордонних оглядачів, що дає змогу оцінити її продуктивність. За даними ресурсу The Verge, при роздільній здатності 1440p нова RTX 4080 Super приблизно на 3% швидше за оригінальну RTX 4080 та на 17% продуктивніше нещодавно представленої RTX 4070 Ti Super. Також новинка зі змінним успіхом конкурує із RX 7900 XTX.

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 52 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

У роздільній здатності 4K модель RTX 4080 Super приблизно на 4% швидше, ніж RTX 4080, але на 25% програє топовий RTX 4090. При цьому майже у всіх іграх новинка забезпечує середню частоту 60 к/с або вище. Виняток становить лише Metro Exodus Enhanced на екстремальних налаштуваннях із середнім показником 54 к/с.

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 49,3 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

Рекомендована роздрібна ціна референсної версії GeForce RTX 4080 Super становить $999, що на $200 менше, ніж у RTX 4080 на момент анонсу. Однак в українському роздробі перші партії від партнерів NVIDIA продаються за ціною від 49,3 до 64,5 тис. грн.

Вечірній курс Fullstack Web Development.
Курс з гнучким графіком, який навчить працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта.
Ознайомитись з курсом

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Безплатні марафони, щоденник прогресу та винагороди. Як зробити вивчення англійської звичкою: 8 порад
Ця технологія встановлює новий рівень швидкості. Як працює XG PON Інтернет від одеського провайдера Westelecom
Менеджер lead generation працює віддалено та має від $700. Безплатний майстер-клас для новачків

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати