GeForce RTX 4070 Ti Super надійшла у продаж в Україні за ціною від 40 тис. грн

На прилавках українських магазинів почали з’являтись відеокарти GeForce RTX 4070 Ti Super від партнерів NVIDIA. Ця новинка виконана на базі графічного процесора AD103, як і старша лінійка GeForce RTX 4080, тоді як інші представники лінійки GeForce RTX 4070 (зокрема новітня GeForce RTX 4070 SUPER) задовольняються відеочипом AD104.

У GeForce RTX 4070 Ti Super доступно 8448 потокових процесорів, 66 RT ядер, 264 тензорних ядра, 264 текстурних блоки та 96 блоків растеризації. Загалом кількість функціональних блоків на 10% більша, ніж у GeForce RTX 4070 Ti. Базова частота відеочипа становить 2340 МГц, а частота Boost – 2610 МГц. Порівняно з попередником лише базова частота зросла на 30 МГц. Зате значно покращено підсистему пам’яті. По-перше, обсяг пам’яті GDDR6X збільшений з 12 ГБ у GeForce RTX 4070 Ti до 16 ГБ. Разом з тим шина доступу до пам’яті збільшена зі 192 біт до 256 біт, що дозволило збільшити пропускну здатність пам’яті при сталій частоті.

Усі вказані поліпшення мали призвести до помітного приросту продуктивності GeForce RTX 4070 Ti Super порівняно з попередником. Але насправді, як свідчать результати перших тестів, фактична перевага вимірюється 2-5%. Водночас новинка на 5-10% програє моделі Radeon RX 7900 XT, яка до того ж дешевша.

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super приходить на зміну попереднику за тієї ж рекомендованої роздрібної ціни $799. Покращені та розігнані версії партнерів можуть коштувати на $100-150 дорожче. В умовах українського роздрібу ціна знаходиться в діапазоні від 40 тис. грн. до 47 тис. грн. грн. У міру насичення ринку різними моделями ціна може змінюватись.