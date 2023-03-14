GeForce RTX 4090 більше не плавиться, але Intel пропонує змінити конструкцію конектора живлення 12VHPWR

Наприкінці минулого року деякі власники відеокарт GeForce RTX 4090 зіткнулися з проблемою – конектори та кабелі живлення плавилися за недостатньо щільного підключення. Останнім часом таких скарг немає. З усім тим, в Intel пропонують внести зміни до конструкції конектора 12VHPWR, щоб усунути можливість неправильного підключення. Це при тому, що сама Intel не випускала відеокарт з таким конектором.

Зокрема, Intel вважає, що було б краще, якби обтискні контакти усередині кабельної вилки мали конструкцію із чотирма пружинами замість конструкції із трьома гніздами. Це збільшить площу контакту для протікання електричного струму всередині роз’єму 12VHWPR та зменшить нагрівання кожного контакту.

Цікаво, що це відповідає рекомендаціям відомого ентузіаста та інсайдера Igor’sLAB. Власне сама Nvidia використовувала для своїх карт перехідники від двох різних постачальників, і ці перехідники просто відрізнялися конструкцією.

До речі, не факт, що Intel використовуватиме роз’єм 12VHPWR навіть у наступному поколінні своїх відеокарт, оскільки в компанії відзначили, що орієнтуються на середній сегмент та TDP близько 250 Вт.

Джерело: gadgettendency