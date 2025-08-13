Новини Ігри 13.08.2025 comment views icon

Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

The Lost Heaven / Youliyuan Studio

Китайська студія вирішила зробити The Last of Us “вдома”, тому представила нову пригодницьку гру The Lost Heaven з гігантськими роботами та міжзоряними іммігрантами.

Сюжет розгортається приблизно через 40 років у майбутньому, коли світ опинився на межі апокаліпсиса. Людство готується до масової втечі в космос, але гравець серед числа “щасливців” — він невдаха і міжзоряний іммігрант. Чоловіку треба якось пристосуватися до життя у ворожому світі, де залишки людських поселень борються за ресурси, а у небі час від часу видніються величезні роботи. Загалом атмосфера така собі.

Історія буде вести гравця через низку подій, які розкривають світ і конфлікти. З 10 хвилин геймплею зрозуміло, що головний герой бере завдання на знищення небезпечних роботів, а в самого нього модифікована рука. . Але більше деталей про історію немає. Студія Youliyuan Studio обіцяє розгорнутий сюжет з безліччю діалогів і моментів, коли вибір гравця впливатиме на результат. У подорожі чоловіка супроводжує робот-компаньйон, який допомагає у боях та завданнях

Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Робот-компаньйон в The Lost Heaven / Youliyuan Studio

Разом з тим геймплей класичний — дослідження світу, ближній бій і стрілянина. А от саме візуальний стиль і атмосфера занепаду дуже нагадує The Last of Us: похмурі міські руїни, всюди багато зелені та відчуття постійної небезпеки. Але на відміну від творіння Naughty Dog, у цьому світі є справжні гігантські роботи — як союзники, так і вороги. Що ж, ми отримали китайський Horizon (якщо судами його не забракують), а також корейську The Witcher — тепер черга за TLOU.

 

Офіційної дати виходу поки немає. За назвою одного з офіційних відео можна припустити, що реліз заплановано на 2026 рік. Зазначимо, що The Lost Heaven розробляють всього троє людей.

Джерело: Tech4Gamers

