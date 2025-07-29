Новини Ігри 29.07.2025 comment views icon

Sony подала до суду на Tencent через «рабський клон» Horizon

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Sony подала до суду на Tencent через «рабський клон» Horizon
Light of Motiram & Tencent / Horizon & Sony

Sony подала позов проти Tencent через Light of Motiram — китайський клон Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West.

У судовому позові проти Tencent компанія Sony заявляє, що китайський гігант не просто надихнувся серією ігор Horizon, а фактично скопіював її. Згідно з матеріалами справи, Tencent нібито викрала:

  • загальну концепцію гри;
  • геймплейні механіки;
  • візуальний стиль;
  •  художнє оформлення, включаючи персонажів, роботизованих монстрів і атмосферу постапокаліптичного світу.

На думку Sony, рівень подібності настільки високий, що це вже не можна вважати простим натхненням — це пряме порушення авторських прав. На додаток до судового позову, компанія відкрито назвала гру Light of Motiram «рабським клоном».

Sony подала до суду на Tencent через «рабський клон» Horizon
Зверху Horizon (Sony), а знизу — Light of Motiram (Tencent)

Цікаво, що ще торік Tencent нібито зверталася до Sony з ідеєю спільно створити гру у всесвіті Horizon. Однак компанія відмовилася від цієї пропозиції. Після цього Tencent вирішила продовжити розробку Light of Motiram самостійно — вже без офіційного дозволу на використання елементів Horizon.  Хоча деякі моменти компанія точно відкинула: знаючи китайські тенденції в іграх, головна героїня не була б навмисно «негарна».

Гру розробляє на ПК (Steam) дочірня студія Tencent — Polaris Quest. Її вперше представили минулого року, і відразу після показу почали лунати звинувачення в плагіаті. Було складно не звернути увагу на схожість між героїнями, озброєними луками, та ігровим світом, який рясніє механічними істотами. Особливо це стало очевидним, коли деякі так звані «Механімали» нагадали добре знайомих фанатам «Громощелепу» і «Високу шию».

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Хоча візуально гра справді нагадує всесвіт пригод Елой — з його дикими ландшафтами, футуристичними технологіями та механічними істотами — по суті вона відрізняється. У так званому «рабському клоні» акцент зміщено на виживання: гравець має приручати механічних тварин, будувати базу й об’єднуватися з іншими в кооперативному режимі. Натомість Horizon зосереджується на персональній історії головної героїні, глибокому сюжеті та дослідженні відкритого світу. Але й тут, і там — постапокаліпсис, племена людей і роботи-звірі.

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У позові Sony вимагає грошову компенсацію (суму не вказано) та заборону на використання будь-яких елементів, що порушують права на Horizon. Tencent поки не дала коментарів. Але юристи вже кажуть: навіть якщо гра схожа, у суді ще треба довести порушення, а не просто збіги. Тому попереду компанії чекають довгі судові тяганини.

Джерело: Reuters

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