Gekata — український комплекс РЕР на базі БПЛА для «оголення» глибокого тилу противника (до 450 км)

Ефективність протистояння російським загарбникам нерідко залежить від використання спеціалізованих БПЛА. На ранніх етапах визвольної війни в Україні спостерігався дефіцит цих засобів, проте останнім часом їх розробка активізувалась, і це вже приносить свої результати. Наприклад, власна розробка СБУ ─ морський дрон Sea Baby ─ атакував Кримський міст.

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Разом з тим, в Україні створюється комплекс радіотехнічної розвідки повітряного базування на базі безпілотника Gekata. Він призначений для виявлення військової техніки російських окупантів далеко за лінією фронту. А вже потім ЗСУ зможуть знищувати виявлені цілі за допомогою інших засобів ураження.

Gekata ─ це новітня розробка українського НВЦ «Інфозахист». За задумом розробників, цей комплекс зможе виконувати широкий перелік завдань із радіотехнічної розвідки. Gekata буде шукати, виявляти та ідентифікувати імпульси сигналів таких ворожих систем, як радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також літаки. У компанії активно працюють над створенням відповідного банку сигналів ворожих систем.

Зазначається, що один повноцінний комплекс Gekata повітряного базування складається з шести БПЛА PD-2 з підвісним контейнером з обладнанням РТР та одного наземного посту управління. Такий комплекс зможе закрити ділянку у 100 км по лінії фронту, а дальність виявлення цілей становить 450 км. Завдяки цьому БПЛА матимуть можливість працювати за межами ураження російських засобів ППО, проте зможуть проводити розвідку на всій тимчасово окупованій території України, включно з Кримом.

Що важливо, сам комплекс Gekata під час роботи не випромінює ніяких сигналів. Отже, ворогові буде дуже складно вполювати PD-2, який може перебувати на дальності хоч до 200 км від лінії фронту і все одно «бачити» ситуацію на глибині у 250 км. Комплекс Gekata здатен відстежувати 200 цілей одночасно. При цьому отримані дані можуть передаватися як у режимі реального часу або зберігатися на внутрішніх носіях, щоб забезпечити повну «радіотишу» чи автономність польоту.

Тактико-технічні характеристики комплексу Gekata:

діапазон робочих частот — 2-18 ГГц (в базовій комплектації);

тип приймача — супергетеродинний;

смуга миттєвого огляду в режимі реального часу — 800 МГц;

кількість незалежних між собою на апаратному рівні каналів — 2;

смуга миттєвого огляду одного каналу — 400 МГц;

односигнальний динамічний діапазон — понад 72 дБ;

смуга миттєвого огляду по азимутальному куту — 360°;

кількість цілей, що відстежуються — до 200 рухомих;

метод визначення координат — TDOA+AOA.

БПЛА PD-2 від «Укрспецсистемс» вже успішно використовується ЗСУ на полі бою, передусім версія VTOL з вертикальним злетом та посадкою. Це розширює варіанти експлуатації дрону на непідготовлених майданчиках.

Розробники називають кілька суттєвих переваг комплексу Gekata:

керувати роботою всього комплексу може лише один оператор;

у порівнянні з наземними комплексами РТР система Gekata потребує менше енергоспоживання;

висока мобільність комплексу;

малий час розгортання.

НВЦ «Інфозахист» планує провести всі необхідні випробування Gekata до кінця цього року. Сподіваємося, що після цього комплекс зможе якнайкраще проявити себе в бойових умовах та допоможе у звільненні тимчасово окупованих територій від російських загарбників.

Джерело: defence-ua