Перший трейлер фільму «Гладіатор 2» — одразу два імператори Риму, дорослий Луцій і «генерал» Педро Паскаль

Вийшов перший трейлер одного з найбільш очікуваних фільмів 2024 року — продовження культового історичного бойовика Рідлі Скота «Гладіатор».
Серед знайомих з оригінального фільму облич можна помітити Коні Нільсен, яка продовжує роль Луціли, доньки покійного Марка Аврелія. Її сина, вже дорослого чоловіка Луція, грає Пол Мескаль, а Педро Паскаль постає у ролі Марка Акація — римського генерала, який нібито вчився під керівництвом Максимуса (головний герой оригінального «Гладіатора» у виконанні Рассела Кроу).
Ролі нових диктаторів Риму взяли на себе Фред Хечінгер (імператор Каракалла) та Джозеф Квінн (імператор Гета). Дензел Вашингтон грає хвацького можновладця Макрінуса.
Рідлі Скотт знову режисує фільм, а за сценарій відповідав Девід Скарпа. Також з оригінального фільму повернулися Джон Метісон (оператор-постановник), Артур Макс (художник-постановник) і Джанті Єйтс (художник по костюмах). Дуже хотілось би почути у фільмі й музику Ганса Циммера.
Оригінальний «Гладіатор» вийшов у 2000-х роках, заробив понад $465 млн (при бюджеті виробництва у $100 млн) у всьому світі й завоював одразу п’ять «Оскарів», включно зі званням найкращого фільму року та статуеткою за найкращу чоловічу роль для Рассела Кроу.
Світова прем’єра фільму «Гладіатор 2» запланована на 22 листопада.
Трейлер (оригінал)
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