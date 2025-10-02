banner
Олександр Федоткін

Glovo на максималках: космічний корабель Arc доставить вантажі у будь-яку точку світу за годину
Космічний апарат Arc/Inversion

Американська компанія Inversion представила власний новий космічний корабель Arc для доставлення вантажів “на вимогу”.

У компанії заявляють, що розробляють космічний корабель для надання американським військовим змоги доставляти до 225 кг вантажів у будь-яку точку світу практично миттєво. Inversion була заснована на початку 2021 року Джастином Фіаскетті та Остіном Бріггсом. Обидва були студентами університету Бостона.

“Номінально наша місія — попереднє розміщення апаратів Arcs на орбіті та забезпечення їх перебування там до п’яти років з можливістю виклику та подальшої автономної посадки в будь-якому місці та у будь-який час за потреби, а також з можливістю доставлення вантажу чи майна у потрібне місце менш ніж за годину. Справжня економічна цінність космосу – це доступ до земної кулі, і ми зрозуміли, що можемо зробити це за допомогою фізичних вантажів, а не лише даних. Тому ми заснували Inversion, щоб зайнятися розробкою апаратів, що повертаються для цієї мети”, — пояснює співзасновник та гендиректор Inversion Джастін Фіаскетті. 

За 3 роки компанія, яка складається з 25 співробітників, зібрала невеликий космічний апарат “Ray” для демонстрації технологій. Він був запущений у рамках місії SpaceX Transporter-12. Він мав здійснити політ, використовуючи підсистеми Inversion, а після цього запустити двокомпонентний ракетний двигун для сходження з орбіти та здійснення посадки біля узбережжя Каліфорнії. 

За словами Фіаскетті, випробувальний апарат вагою 90 кг продемонстрував здатність підійматись та опускатись по орбіті та зберіг позитивний рівень потужності, періодично виходячи на зв’язок з центрами керування польотом Inversion. Однак кероване приземлення апарату не було передбачене. 

Успіх випробувань дозволив Inversion перейти безпосередньо до розробки Arc. Завширшки цей апарат 1,2 м, а у висоту — 2,4 м. Очікується, що перший повноцінний корабель з’явиться вже наприкінці 2026 року. Arc — це космічний апарат з опорним корпусом, який здійснюватиме більшість маневрів в атмосфері. Його бічна дальність складає 1 тис. км при вході у щільні шари атмосфери.

Приземлення Arc за допомогою парашутів/Inversion

Приземлення здійснюватиметься за допомогою парашутів без необхідності посадково-злітної смуги. Використання нетоксичних матеріалів у руховій установці апарату дозволяє наближатись до Arc без захисного спорядження одразу після приземлення. 

“Це може бути широкий спектр конкретних корисних навантажень, від медичного приладдя до безпілотників та всього іншого. Але ключовий критерій — доставлення саме у момент, коли вантаж знадобиться. Ну, наприклад, для військових та національної безпеки, якщо їм знадобиться вантаж в умовах бойових дій”, — пояснює Джастін Фіаскетті. 

В Inversion заявили, що вже побудували “повноцінний виробничий комплекс для розробки ключової конструкції першого апарату Arc.

Джерело: ArsTechnica

