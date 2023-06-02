God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 та Horizon Forbidden West — в PS Store почався розпродаж «Час грати» зі знижками до 80%

2 червня в онлайн-магазині PS Store стартував черговий грандіозний розпродаж «Час грати» — близько 500 ігор для PS4 та PS5 пропонуються зі знижками до 70%. В межах акції, яка триватиме до 13 червня 01:59 за київським часом, знижку отримали ексклюзиви PS5 — God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 та Horizon Forbidden West, а також нещодавні помітні релізи сторонніх студій, як-от Dead Island 2 та Forspoken.
Як завжди, є окрема сторінка в PS Store, де зібрані усі ігри, що отримали знижку в межах акції. Також акційні пропозиції можна відстежувати на сайті psprices, де доступно більше різних фільтрів для зручного пошуку. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.
Добірка ігор зі знижками з розпродажу «Час грати» в PS Store
- God of War Ragnarök — 1 724,25₴ (-25%) та 1 419,29₴ (-29%) за версію для PS4
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 849,50₴ (-50%)
- Gran Turismo 7 — 1 425,38₴ (-38%) та 1 139,439₴ (-43%) за версію для PS4
- Horizon Forbidden West — 1 139,43₴ (-43%)
- The Last of Us Part I — 1 724,25₴ (-25%)
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 1 149,50₴ (-50%)
- Forspoken — 1 099,50₴ (-50%)
- Dead Island 2 — 1 871,20₴ (-50%)
- No Man’s Sky — 749,50₴ (-50%)
- Sonic Frontiers — 1079,40₴ (-40%)
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition — 899,50₴ (-50%)
- Metro Exodus — 189,80₴ (80%)
Минулого тижня відбулася масштабна презентація PlayStation Showcase, де показало чимало цікавих майбутніх ігор — Alan Wake 2, рімейк Metal Gear Solid 3 й геймплей Spider-Man 2, де можна буде перемикатися між Майлзом Моралесом та Пітером Паркером.
Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Final Fantasy 16 та Alan Wake 2: головні ігри та трейлери Sony PlayStation Showcase