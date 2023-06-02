God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 та Horizon Forbidden West — в PS Store почався розпродаж «Час грати» зі знижками до 80%

2 червня в онлайн-магазині PS Store стартував черговий грандіозний розпродаж «Час грати» — близько 500 ігор для PS4 та PS5 пропонуються зі знижками до 70%. В межах акції, яка триватиме до 13 червня 01:59 за київським часом, знижку отримали ексклюзиви PS5 — God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 та Horizon Forbidden West, а також нещодавні помітні релізи сторонніх студій, як-от Dead Island 2 та Forspoken.

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Як завжди, є окрема сторінка в PS Store, де зібрані усі ігри, що отримали знижку в межах акції. Також акційні пропозиції можна відстежувати на сайті psprices, де доступно більше різних фільтрів для зручного пошуку. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.

Добірка ігор зі знижками з розпродажу «Час грати» в PS Store

Минулого тижня відбулася масштабна презентація PlayStation Showcase, де показало чимало цікавих майбутніх ігор — Alan Wake 2, рімейк Metal Gear Solid 3 й геймплей Spider-Man 2, де можна буде перемикатися між Майлзом Моралесом та Пітером Паркером.