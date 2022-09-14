God of War Ragnarok, Tekken 8, Like a Dragon: Ishin! та інші анонси презентації Sony

Компанія Sony провела вересневий захід PlayStation State of Play, під час якого поділилася новинами та трейлерами майбутніх ігор. Розглянемо найцікавіші трейлери та анонси з цієї події.

God of War: Ragnarok

Sony показала новий трейлер God of War: Ragnarok, який дав кілька натяків на сюжет гри та продемонстрував нові містичні світи. Також Sony представила контролер DualSense у стилі Ragnarok. Контролер та сама гра вийдуть 9 листопада.

Tekken 8

Sony продемонструвала перший трейлер файтингу Tekken 8. Кацухіро Харада з Bandai Namco зазначив, що це не був попередньо відрендерований фільм. Tekken 8 вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК, але дата виходу не уточнюється.

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Like a Dragon: Ishin!

Sega працює над Like a Dragon: Ishin! Це гра на самурайську тематику, яка є рімейком Ryu ga Gotoku Ishin!, що вийшла у 2014 році на PS3 і PS4, але тільки в Японії. Новий проєкт очікується у лютому 2023 року для PS5 та PS4.

Цифрові колекційні предмети

Додатково Sony показала цифрові предмети (не NFT), які можна заробити в рамках нової програми PlayStation Stars. Наприклад, це може бути віртуальна копія консолі PS3 або сцена з Ape Escape 2. Користувачі зможуть демонструвати предмети колекціонування у програмі PlayStation або у своєму профілі PSN. Запуск програми у країнах Азії має відбутися наприкінці цього місяця, а у США та Європі – «пізніше».

Rise of the Ronin

Sony та Team Ninja спільно працюють над новою грою Rise of the Ronin. Її події розгортаються наприкінці 19 століття. Гравцеві доведеться взяти на себе роль роніна, який є «воїном, не прив’язаним до господаря і вільним робити власний вибір». Гра Rise of the Ronin вийде у 2024 році як ексклюзив для консолі PS5.

Нові ігри для PSVR2

Sony продемонструвала дві нові ігри для PSVR2: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition та Demeo (настільна гра у фентезійній тематиці). Обидві ігри дебютують наступного року.

Ексклюзивний контент у Hogwarts Legacy

Sony випустила короткий трейлер Hogwarts Legacy та повідомила, що версія гри для PlayStation надасть доступ до ексклюзивного квесту під назвою The Haunted Hogsmeade Shop. Квест буде ексклюзивним протягом одного року. Гра Hogwarts Legacy після чергового перенесення вийде 10 лютого 2023 року.

Джерело: The Verge