Годинник Garmin Venu 3 отримав рекомендації для сну, режим інвалідного візка та ціну $450

Garmin підготувала до випуску нові моделі розумних годинників Venu 3 і 3S. У цих пристроях багато нововведень спрямовані на відстеження та покращення якості сну. Компанія представляє нову функцію Sleep Coach, яка включає як персоналізоване навчання, так і автоматичне виявлення сну.

Серія Venu 3 стане першим годинником Garmin, що підтримуватиме режим інвалідного візка. У цьому випадку замість підрахунку кроків враховуються поштовхи, а нагадування про необхідність встати та розім’ятися замінені нагадуваннями про зміщення ваги. Додатково будуть спортивні програми та тренування для людей в інвалідних візках. Існуючі алгоритми в цьому режимі також буде адаптовано для більшої зручності користувачів в інвалідних візках.

Ще одним нововведенням серії Garmin Venu 3 став збільшений розмір шрифту для людей із поганим зором. Ще додано сеанси медитації під аудіогід. Під час медитації користувачі зможуть дотримуватись голосових підказок, встановлювати наміри та слухати білий шум, схожий на звуки океану. Ви зможете вибрати один із встановлених сеансів або налаштувати свій власний.

Крім того, серія Venu 3 отримала деякі функції, раніше доступні в спортивних годинниках Garmin вищого класу. Сюди входить ранковий звіт і такі показники, як час відновлення, переваги тренування (тобто, як тренування впливає на ваше тіло) і швидкість навантаження, що сприймається. Користувачі також зможуть створювати інтервальні тренування прямо із зап’ястя. Body Battery – показник Garmin, який візуалізує рівень вашої енергії – також дасть більш детальну інформацію про спокійні та стресові моменти вашого дня.

У технічному плані новий годинник отримав лише незначне покращення порівняно з попередником. Venu 3 трохи збільшує час автономної роботи — приблизно до 14 днів (5 днів при активації Always-on Display) проти 11 днів Venu 2. Термін служби батареї 3S залишився незмінним — 10 днів (5 з AOD). Обидві моделі мають новий оптичний датчик серцевого ритму.

Дизайн не зазнав змін. Модель Venu 3 має 45-міліметровий корпус та 1,4-дюймовий AMOLED дисплей. Маса – 46 г. У разі Garmin Venu 3S використовується 41-міліметровий корпус, 1,2-дюймовий дисплей, а маса складає 40 г. Інші характеристики моделей однакові. Вони оснащені 8 ГБ вбудованої пам’яті, датчиком серцевого ритму та SpO2, компасом, висотоміром, модулем NFC та захисним склом Corning Gorilla Glass 3. Заявлено водонепроникність 5ATM.

Розумні годинники Garmin Venu 3 і Venu 3S вже надійшли у продаж за однаковою ціною $449,99.

Джерело: The Verge