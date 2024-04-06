Годинник Samsung Galaxy Watch FE «засвітився» у базі даних IMEI — буде доступний в усьому світі

Samsung планує випуск розумного годинника під умовною назвою Galaxy Watch FE. Відповідно до номерів моделей, помічених у базі даних IMEI Android Headlines, Samsung планує випустити Galaxy Watch FE у всьому світі. Про смартгодинник відомо небагато, окрім номера моделі SM-R866. Вважається, що це може бути оновлення Galaxy Watch 4, про яке згадувалося кілька місяців тому.

Модель Samsung Galaxy Watch FE буде офіційно доступна на глобальному, американському та корейському ринках. Номери моделей нового смартгодинника: SM-R866F, SM-R866U, SM-R866N. Літери F, U та N у кінці номерів моделей позначають відповідно глобальний ринок, США та Корею. Крім того, Galaxy Watch 4 має номер моделі SM-R860F. Схожість номерів моделей підтверджує, що буде випущена нова версія Galaxy Watch 4.

Очікується, що Galaxy Watch FE буде схожий на Galaxy Watch 4 з погляду дизайну та функціональності. Розумний годинник, швидше за все, матиме круглий дизайн та безель, що обертається, і, ймовірно, використовуватиме операційну систему Google Wear OS.

Очікується, що Galaxy Watch FE матиме доступнішу вартість. Користувачі з більш обмеженим бюджетом також матимуть доступ до смартгодинника Samsung з найновішими технологіями. FE у кінці назви означає Fan Edition. Ним можуть зацікавитися ті покупці, яких засмучувала ціна основної лінійки Galaxy Watch.