«Балада про співочих птахів і змій» дебютував із $98 млн, а «‎Марвели» продовжують «бити рекорди‎» — з падінням на 79% у другі вихідні

За 10 днів прокату глобальні касові збори нової стрічки Marvel, яка обійшлась у $250 млн, ледь дотягнули до $161 млн.

«Марвели» дебютував із $46 млн в США, і хоча фільм вже став найгіршою прем’єрою в історії кіновсесвіту Marvel — він підтвердив свій провал наступного вікенду із заробітком у $10 млн у внутрішньому прокаті (падіння на 79% — раніше найбільшим падінням «‎відзначився» «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» із 69,9%).

Для контексту: одразу 10 фільмів Marvel лише одним прем’єрним вікендом перевершують загальні показники «‎Марвелів» — «‎Месники: Завершення» заробив $160 млн у США за дебютний день у прокаті, і навіть «‎Капітан Марвел» відзначився $160 млн. За такою тенденцією фільм режисерки Ніа ДаКости має усі шанси завершити прокат, як фільм із найнижчими касовими зборами в історії кіновсесвіту Marvel — франшизи, яка залишається найкасовішою у світі із майже $30 млрд глобального заробітку.

Фільми MCU із найнижчими касовими зборами у світі:

«Марвели‎» — $161 млн

«‎Неймовірний Халк» — $265 млн

«‎Перший месник» — $370 млн

«‎Чорна вдова» — $379 млн

«Вічні‎» — $401 млн

Найкасовішим фільмом у франшизі залишається «Месники: Завершення», який у 2019 році заробив $2,78 мільярда у всьому світі.

Виробництво «‎Марвелів» обійшлося у понад $250 мільйонів, і потрібно заробити $700 мільйонів у всьому світі, щоб вийти на беззбитковість — але, з огляду на поточну продуктивність фільму та неоднозначні відгуки, це здається неможливим (нині на Rotten Tomatoes стрічку оцінюють у 62%).

Також «‎Марвели» має усі шанси стати першим фільмом MCU, який не досягнув $100 млн зборів на внутрішньому ринку.

Тим часом приквел «‎Голодних ігор» — «Балада про співочих птахів і змій» — лідирував у національному прокаті й зрештою заробив $44 млн у США та $98 млн у світі. Попри те, що фільм стартував із нижчими показниками за попередні частини франшизи (кожна зібрала щонайменше $100 млн у прем’єрні вихідні) — аналітики вважають, що фільм має хороші позиції в кінотеатрах.

Виробництво «Балади про співочих пташок і змій» коштувало $100 мільйонів, що більше, ніж перші «Голодні ігри», але значно менше, ніж три продовження (причому остання пригода 2015 року обійшлася у $160 мільйонів).

Головні ролі у фільмі, знятому за романом Сюзанни Коллінз, зіграли Том Блайт, Рейчел Зеглер та Пітер Дінклейдж. У центрі сюжету – молодий Коріолан Сноу, майбутній тиран антиутопічного Панему, який стане наставником Люсі Грей Бейрд з Округу 12, у 10-х щорічних Голодних іграх. Відгуки неоднозначні: на Rotten Tomatoes стрічку оцінюють так само як «Марвелів» — у 62%.

«П’ять ночей у Фредді» тим часом за чотири вихідні прокату заробив $132 мільйони у Північній Америці та $271 мільйон у всьому світі, а фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні» має $63,5 мільйона у Північній Америці та $145,7 мільйона у всьому світі.