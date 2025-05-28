Голова Nothing Карл Пей: Apple вже не креативна, у майбутніх смартфонах лишиться один застосунок

Карл Пей представляє перший Nothing Phone / Скриншот

Розділ Технології виходить за підтримки

Карл Пей з Nothing розповів про своє бачення розвитку ринку смартфонів та технологій у ширшому розумінні, зокрема, ШІ, а також про місце у майбутньому його компанії.

В інтерв’ю Wired Карл Пей розмірковував про те, як зміняться гаджети у майбутньому, як правильно та неправильно впроваджувати нові технології та яке місце у процесі його порівняно невеликого стартапу. Він назвав Nothing «єдиним стартапом в галузі» — решта ринку це великі корпорації. Пей каже, що у такому середовищі у бренду є єдиний шлях до успіху: бути креативним та знати свою аудиторію. Як приклад він навів Apple — якою компанія була колись, але не зараз.

«Особисто мене дуже надихала Apple, коли я був молодшим — перший iPod, перший iPhone — саме тому я працюю в цій галузі. Але тепер креативні компанії минулого стали дуже великими та корпоративними, і вони більше не є надто креативними. Вони більше не надихають молоде покоління», — сказав Карл Пей.

Великою перевагою Пей вважає програмне забезпечення. Він каже, що ринок смартфонів стає нудним, і лише Nothing вносить у нього різномаїття. Технології мають бути цікавими, а не просто подаватися як факт. Тут Пей знову згадав Apple, а саме перші iPod та iPhone. Він навів приклад iPod, який був не просто MP3-плеєром з жорстким диском, про які усі говорили в той час, але й зручним гаджетом, поєднаним зі зручним ПЗ та онлайн-сервісом iTunes — і тому виграв. Але зараз все йде не так.

«У цьому відношенні сьогоднішня Apple дуже відрізняється від тієї Apple, що була за моїх молодших років. Минулого року вони розповіли дуже гучну історію про Apple Intelligence. Зараз, рік потому, це не набагато більше, ніж кілька згенерованих емодзі. Тож це викликало у споживачів великий скептицизм».

Карл Пей не вірить у технології заради технологій — вони повинні давати користувачу зручність, перевагу та корисні можливості. Керівник «пройшовся» сучасними тенденціями у галузі ШІ, ринкових експериментів з пристроями, які, на його переконання, «не злетять» прямо зараз.

«Я думаю, що спосіб використання пристроїв зміниться в майбутньому. У короткостроковій перспективі я не думаю, що ми побачимо справжнє поширення нових форм обладнання. Люди пробують різні речі, такі як розумні окуляри та Humane AI Pin, але я не вірю в ці формфактори зараз, тому що ринок такий малий. Розумні окуляри продаються приблизно 1 млн одиниць на рік, а такі пристрої, як AI Pin, — близько 5000 одиниць на рік. Смартфони ж продаються приблизно мільярдом одиниць на рік».

У поширенні технології ШІ CEO Nothing поки не бачить альтернативи смартфонам. Вони розповсюджені, універсальні, містять багато даних користувача та навколишнього світу, що є непоганою базою для ШІ та персоналізації.

«Ми використовуємо смартфони для всього, і ключем до хорошого штучного інтелекту є дані. Я не думаю, що якийсь інший пристрій буде таким важливим для штучного інтелекту, як смартфон, у найближчому майбутньому».

Але Пей передбачає, що за час до 10 років (не так швидко, як всі зараз бажають) спосіб використання смартфонів повністю зміниться. Замість використання окремих застосунків та багатьох механічних кроків користувача, операційна система смартфона просто робитиме те, що він хоче, і допомагатиме, коли це потрібно.

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«Це кардинально зміниться. Я вважаю, що в майбутньому весь телефон матиме лише один застосунок — і це буде операційна система. ОС добре знатиме свого користувача та буде оптимізована для нього. … Наступним кроком після персоналізації на основі даних, на мою думку, є автоматизація. Тобто система знає вас, знає, хто ви, і знає, чого ви хочете. Наприклад, система знає вашу ситуацію, час, місце та графік, і вона пропонує, що вам слід робити. … У майбутньому ваш телефон пропонуватиме, що ви хочете зробити, а потім робитиме це автоматично за вас».

Карл Пей каже, що крім технологій важливо запропонувати світу щось емоційне. Nothing вивчає сучасні тенденції, зокрема розвиток ШІ та розумних окулярів, щоб запропонувати користувачам власні «кілер-фічі» у потрібний момент, у щільному конкурентному оточенні.

Розділ Технології виходить за підтримки

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