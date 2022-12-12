Головне з перших оглядів AMD Radeon RX 7900 XTX та XT – продуктивність на рівні RTX 4080 та RTX 4090, але помітно дешевше

Ряд закордонних ресурсів отримали нові відеокарти AMD Radeon RX 7900 XTX та XT і вже встигли підготувати свої огляди цих пристроїв. Розглянемо висновки, зроблені оглядачами сайту PCWorld.

Характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX та XT

Нові відеокарти засновані на графічній архітектурі RDNA 3, а графічні процесори виконані на базі чиплетів. Модель Radeon RX 7900 XT включає 84 обчислювальні блоки та 5376 потокових процесорів. Базова ігрова частота становить 2,0 ГГц, підвищена частота – 2,4 ГГц. Пристрій несе на борту 80 МБ пам’яті Infinity Cache 2-го покоління та 20 ГБ пам’яті GDDR6 з шиною доступу 320 біт. Енергоспоживання сягає 315 Вт.

У випадку AMD Radeon RX 7900 XTX є 96 обчислювальних блоків, 6144 потокових процесори, 96 МБ Infinity Cache і 24 ГБ відео пам’яті з 384-бітною шиною доступу. У цьому разі базова частота збільшена до 2,3 ГГц, підвищена частота – до 2,5 ГГц. Енергоспоживання складає 355 Вт.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Ціна Radeon RX 7900 XT становить $899, а старша модель Radeon RX 7900 XTX коштує $999.

Ігрова продуктивність

Ігрові тести демонструють, що в більшості випадків нові відеокарти AMD Radeon RX 7900 XTX та XT на рівних конкурують з GeForce RTX 4080, інколи випереджаючи її. У деяких іграх старша версія випереджає не тільки RTX 4080, а й флагманську модель GeForce RTX 4090 FE.

Особливо добре помітна перевага новинок AMD при роздільній здатності 1440p, а ось при роздільній здатності 4K вже пристрої NVIDIA частіше (але не в кожному випадку) виявляються лідерами.

Архітектура RDNA 3 мала підвищити продуктивність трасування променів на 50% порівняно з попередницею. Справді, порівняно з відеокартою Radeon RX 6900 XT новинки демонструють помітний приріст продуктивності при активації трасування променів. Але ця продуктивність все ж таки помітно нижче, якщо порівнювати з актуальними моделями RTX 4080 і RTX 4090 FE. Активація технологій масштабування дозволяє помітно підвищити продуктивність трасування променів – аж до 2-кратного приросту.

Енергоспоживання та тепловиділення

Відеокарти AMD Radeon RX 7900 XTX та XT мають стандартні розміри та не вимагають використання нового роз’єму живлення 12VHPWR. AMD згадувала про покращену енергоефективність своєї нової архітектури RDNA 3. Як свідчать виміри енергоспоживання системи, обидві моделі 7900 XT споживають більше енергії, ніж RTX 4080 (хоча у разі XT перевищення незначне). Модель 7900 XTX споживає майже стільки ж енергії, скільки й ненажерлива RTX 3090, хоча помітно менше, ніж RTX 4090. При цьому у багатьох випадках пристрої AMD забезпечують вищу продуктивність, так що енергоефективність дійсно покращилася.

Температура графічних процесорів під навантаженням приблизно можна порівняти для пар RX 7900 XT і RTX 4080, а також RX 7900 XTX і RTX 4090 FE. В усіх випадках температура не перевищувала 70 градусів. Але система охолодження відеокарт AMD Radeon RX 7900 XT працює помітно голосніше, ніж у нових моделей NVIDIA. До того ж тестовий зразок Radeon RX 7900 XTX демонстрував свист котушки у кількох випадках.

Висновки

В цілому, нова архітектура RDNA 3 дозволила створити відеокарти з гарною продуктивністю та енергоефективністю. До переваг новинок відносяться вища продуктивність у порівнянні з RTX 4080, а в деяких випадках і в порівнянні з RTX 4090 (особливо при роздільній здатності 1440p). При цьому новинки виявилися істотно дешевшими за конкуруючі продукти NVIDIA: на $200 у порівнянні з RTX 4080 і на $600 у порівнянні з RTX 4090. Продуктивність у трасуванні променів тепер на прийнятному рівні, хоча й поступається новим відеокартам NVIDIA. І ще до переваг можна віднести використання двох 8-контактних конекторів живлення та системи охолодження стандартних розмірів, що полегшує встановлення відеокарт у систему.

Недоліками є відставання в трасуванні променів від відеокарт NVIDIA RTX 40-ї серії, чутний (але не занадто гучний) шум системи охолодження і висока споживана потужність. Також іноді трапляються деякі спорадичні помилки.

Також пропонуємо ознайомитись з оглядами AMD Radeon RX 7900 XTX та XT від інших ресурсів.