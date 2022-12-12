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Головне з перших оглядів AMD Radeon RX 7900 XTX та XT – продуктивність на рівні RTX 4080 та RTX 4090, але помітно дешевше

Головне з перших оглядів AMD Radeon RX 7900 XTX та XT – продуктивність на рівні RTX 4080 та RTX 4090, але помітно дешевше

Ряд закордонних ресурсів отримали нові відеокарти AMD Radeon RX 7900 XTX та XT і вже встигли підготувати свої огляди цих пристроїв. Розглянемо висновки, зроблені оглядачами сайту PCWorld.

Характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX та XT

Нові відеокарти засновані на графічній архітектурі RDNA 3, а графічні процесори виконані на базі чиплетів. Модель Radeon RX 7900 XT включає 84 обчислювальні блоки та 5376 потокових процесорів. Базова ігрова частота становить 2,0 ГГц, підвищена частота – 2,4 ГГц. Пристрій несе на борту 80 МБ пам’яті Infinity Cache 2-го покоління та 20 ГБ пам’яті GDDR6 з шиною доступу 320 біт. Енергоспоживання сягає 315 Вт.

Вышли обзоры AMD Radeon RX 7900 XTX и XT – производительность на уровне RTX 4080 и RTX 4090, но заметно дешевле

У випадку AMD Radeon RX 7900 XTX є 96 обчислювальних блоків, 6144 потокових процесори, 96 МБ Infinity Cache і 24 ГБ відео пам’яті з 384-бітною шиною доступу. У цьому разі базова частота збільшена до 2,3 ГГц, підвищена частота – до 2,5 ГГц. Енергоспоживання складає 355 Вт.

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Вышли обзоры AMD Radeon RX 7900 XTX и XT – производительность на уровне RTX 4080 и RTX 4090, но заметно дешевле

Ціна Radeon RX 7900 XT становить $899, а старша модель Radeon RX 7900 XTX коштує $999.

Ігрова продуктивність

Ігрові тести демонструють, що в більшості випадків нові відеокарти AMD Radeon RX 7900 XTX та XT на рівних конкурують з GeForce RTX 4080, інколи випереджаючи її. У деяких іграх старша версія випереджає не тільки RTX 4080, а й флагманську модель GeForce RTX 4090 FE.

Особливо добре помітна перевага новинок AMD при роздільній здатності 1440p, а ось при роздільній здатності 4K вже пристрої NVIDIA частіше (але не в кожному випадку) виявляються лідерами.

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Архітектура RDNA 3 мала підвищити продуктивність трасування променів на 50% порівняно з попередницею. Справді, порівняно з відеокартою Radeon RX 6900 XT новинки демонструють помітний приріст продуктивності при активації трасування променів. Але ця продуктивність все ж таки помітно нижче, якщо порівнювати з актуальними моделями RTX 4080 і RTX 4090 FE. Активація технологій масштабування дозволяє помітно підвищити продуктивність трасування променів – аж до 2-кратного приросту.

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Енергоспоживання та тепловиділення

Відеокарти AMD Radeon RX 7900 XTX та XT мають стандартні розміри та не вимагають використання нового роз’єму живлення 12VHPWR. AMD згадувала про покращену енергоефективність своєї нової архітектури RDNA 3. Як свідчать виміри енергоспоживання системи, обидві моделі 7900 XT споживають більше енергії, ніж RTX 4080 (хоча у разі XT перевищення незначне). Модель 7900 XTX споживає майже стільки ж енергії, скільки й ненажерлива RTX 3090, хоча помітно менше, ніж RTX 4090. При цьому у багатьох випадках пристрої AMD забезпечують вищу продуктивність, так що енергоефективність дійсно покращилася.

Вышли обзоры AMD Radeon RX 7900 XTX и XT – производительность на уровне RTX 4080 и RTX 4090, но заметно дешевле

Температура графічних процесорів під навантаженням приблизно можна порівняти для пар RX 7900 XT і RTX 4080, а також RX 7900 XTX і RTX 4090 FE. В усіх випадках температура не перевищувала 70 градусів. Але система охолодження відеокарт AMD Radeon RX 7900 XT працює помітно голосніше, ніж у нових моделей NVIDIA. До того ж тестовий зразок Radeon RX 7900 XTX демонстрував свист котушки у кількох випадках.

Вышли обзоры AMD Radeon RX 7900 XTX и XT – производительность на уровне RTX 4080 и RTX 4090, но заметно дешевле

Висновки

В цілому, нова архітектура RDNA 3 дозволила створити відеокарти з гарною продуктивністю та енергоефективністю. До переваг новинок відносяться вища продуктивність у порівнянні з RTX 4080, а в деяких випадках і в порівнянні з RTX 4090 (особливо при роздільній здатності 1440p). При цьому новинки виявилися істотно дешевшими за конкуруючі продукти NVIDIA: на $200 у порівнянні з RTX 4080 і на $600 у порівнянні з RTX 4090. Продуктивність у трасуванні променів тепер на прийнятному рівні, хоча й поступається новим відеокартам NVIDIA. І ще до переваг можна віднести використання двох 8-контактних конекторів живлення та системи охолодження стандартних розмірів, що полегшує встановлення відеокарт у систему.

Недоліками є відставання в трасуванні променів від відеокарт NVIDIA RTX 40-ї серії, чутний (але не занадто гучний) шум системи охолодження і висока споживана потужність. Також іноді трапляються деякі спорадичні помилки.

Також пропонуємо ознайомитись з оглядами AMD Radeon RX 7900 XTX та XT від інших ресурсів.

Сайт Моделі Radeon RX 7900
4Gamer AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Adrenaline AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT [Video]
AusGamers AMD Radeon RX 7900 XT
Benchmark AMD Radeon RX 7900 XTX
Chiphell PowerColor RX 7900 XTX Red Devil
PowerColor RX 7900 XTX Hellhound
ASUS RX 7900 XTX TUF
Club386 AMD Radeon RX 7900 XT
ComptoirHardware AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
ComputerBase AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Cowcotland AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Dexerto Deals AMD Radeon RX 7900 XT
eTeknix AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT [Video]
GamersNexus AMD Radeon RX 7900 XTX
GDM AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Gear Seekers AMD Radeon RX 7900 XTX 
Golem AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Guru3D AMD Radeon RX 7900 XTX7900 XT
HardwareCanucks AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
HardwareLuxx AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
HardwareUnboxed AMD Radeon RX 7900 XTX
HardwareUpgrade AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
igor’sLAB AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT [English] [Video]
IO-Tech AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
JayzTwoCents AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
KitGuru AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Lab501 AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Lowyat AMD Radeon RX 7900 XTX
LinusTechTips AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
MadBox AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
MyNavi AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Noticias3D AMD Radeon RX 7900 XT
OptimumTech AMD Radeon RX 7900 XTX
Overclock3D AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT [Video]
Overclocking AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Paul’s Hardware AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
PC Facts AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
PC Games Hardware AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
PC Perspective AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
PCWatch AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
PCWorld AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Phoronix AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Professional Review AMD Radeon RX 7900 XT
Prohardver AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
QuasarZone AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
SweClockers AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
TechGage AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
TechPowerUP AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
TechTesters AMD Radeon RX 7900 XTX
Tek.no AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Tom’s Hardware AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
TweakTown AMD Radeon RX 7900 XTX
The FPS Review AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
The Verge AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT
Uniko’s Hardware AMD Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT

 


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