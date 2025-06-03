Новини Кіно 03.06.2025 о 14:35 comment views icon

Творець «Останніх з нас» планує покінчити з екранізаціями ігор, але думка про «19 сезонів GTA» не дає йому спокою

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Катерина Даньшина

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Творець «Останніх з нас» планує покінчити з екранізаціями ігор, але думка про «19 сезонів GTA» не дає йому спокою
HBО

Крейг Мезін планує покінчити з екранізаціями відеоігор після завершення серіалу «Останні з нас».

Перший сезон серіалу мав величезний успіх, який поряд з високими оцінками критиків, приніс рекордні перегляди HBO і забрав кілька статуеток «Еммі». З другим ситуація не така однозначна, оскільки після епізоду з вбивством Джоела, оцінки глядачів катастрофічно падали, наразі зупинившись на позначці в 37% на Rotten Tomatoes.

Невідомо, пов’язано це чи ні, однак днями один з шоуранерів серіалу Крейг Мезін заявив, що планує покінчити з екранізаціями відеоігор після завершення «Останніх з нас», який назвав своєю «ігровою лебединою піснею».

«Звісно, ​​я ніколи цього не робитиму більше, бо що далі?», — заявив Мезін в інтерв’ю Scifi Now, хоча за кілька секунд додав: «Однак іноді я думаю: “О ні, продовжуй, зроби щось інше”».

Як приклад Мезін навів свої «мазохістські» думки про GTA, як «серіал з 19 сезонами» або навіть щось на кшталт Candy Crush.

Він зазначив, що якщо остаточно відійде від ігрових адаптацій, то не проти споглядати за тим, що робитимуть інші люди й, за потреби, допоможе як продюсер.

«Я б хотів допомогти створити кілька хороших адаптацій відеоігор, як продюсер», — сказав Мезін.

В іншому моменті інтерв’ю Мезін відзначив, що «Голлівуд прокинувся» у плані ігрових адаптацій, зважаючи на успіх таких серіалів як «Останні з нас» чи «Фолаут», або ж фільму про Minecraft, який наблизився за касою до мільярда доларів. І це дійсно так, за підрахунками Game Spot, наразі у розробці перебувають близько 40 фільмів про відеоігри і численні серіали. Шоу «Покручений Метал» повертається у липні, а пізніше у 2025-му дебютують «Мортал Комбат 2» і сиквел «П’яти ночей у Фредді», тоді як наступний рік принесе нам стрічки «Street Fighter», а також другий фільм про братів Супер Маріо.

Що стосується «Останніх з нас», то наразі перші два сезони транслюються на HBO та Max, тоді як третій, зосереджений на Еббі, офіційно у розробці, а четвертий завершить історію екранізації. 

Обличчя Еббі в серіалі «Останні з нас» / The Last Of Us домалювали з CGI, бо акторку покусав павук

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