Головний спойлер другого сезону Fallout може бути у всіх на виду ─ теорія про Братство Сталі та Легіон Цезаря

Серіал Fallout може приховувати несподіваний спойлер буквально на очах – і саме на нього шанувальникам Fallout: New Vegas варто звернути пильну увагу.

Користувач Reddit OmegaSpartan256 висуває цікаву теорію ─ вона полягає в тому, що Братство Сталі об’єдналося з фракцією Легіону Цезаря в Нью-Вегасі.

Легіон Цезаря був основною групою в грі Fallout: New Vegas, яка вийшла 2010 року. Ця фракція пишалася своєю римською естетикою та присягнула на вірність Цезарю, який назвав себе сином римського бога Марса, і обирала собі латинські та римські імена, такі як Луцій і Гай.

Ось тут і проявляється теорія. Братство Сталі в серіалі Fallout має надзвичайні унікальні імена до того моменту, коли вони підіймаються по щаблях у групі: Максим, Тіт і Тадей — це лише кілька з тих, кого вони знають. Як припускає користувач Reddit, релігійний фанатизм робить ще більш переконливим те, що залишки Легіону Цезаря перемістилися та сформували західну гілку Братства Сталі на свій смак.

Є ще одна вагома підказка. Протягом першого сезону час від часу можна бачити червоно-жовтий прапор Братства Сталі. Однак в жодному з інших прояві Fallout Братство Сталі не використовує таку колірну схему. Проте її використовує Легіон Цезаря.

У зв’язку з тим, що перший сезон серіалу Fallout закінчується, не надто соромлячись вказати Нью-Вегас як локацію, здається, що Братство Сталі, яке приховує секрет у формі Легіону Цезаря, було б ідеальним способом задати тон другому сезону. Це відкриє величезні сюжетні можливості для продовження історії, наприклад, Громадянська війна Братства сталі, поява нової сили в Пустці або збирання осколків самого Нью-Вегаса.

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Джерело: gamesradar