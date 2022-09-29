Google намагається перевинайти Пошук: нові інструменти додадуть ще більше інтерактиву, щоб конкурувати з TikTok та Instagram

Більшість оновлень, представлених Google на щорічному заході Search On, продовжують тенденцію останніх років: це більш наочні та спрощені способи введення та виведення інформації. Ми вже користуємося голосовим пошуком або пошуком за зображеннями, замість того, щоб вручну вводити набір ключових слів. Google шукає ще більше способів надати інформацію, що нас цікавить – практично прибравши навіть необхідність про неї запитувати.

Досягнення в області штучного інтелекту та комп’ютерного зору цілком дозволяють реалізувати Google їх плани: так вже працюють Google Lens і нова функція Multisearch, за допомогою якої можна виконувати пошук зображення, а потім змінювати результат за допомогою тексту. Мультипошук доступний вже кілька місяців і зараз поширюється по всьому світу.

Класичний список посилань Google також починає змінюватися, у деяких контекстах з’являється мозаїка зображень та інформативні віджети. Google також оновлює іммерсивний вид у Картах, що надає нам покращений візуальний огляд місця.

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В основі цих оновлень лежить велике зрушення, що відбувається всередині пошукової системи Google. Раніше пошук завжди ґрунтувався на ідеї, що десь є єдина правильна відповідь – і все, що нам потрібно зробити, щоб отримати її, це поставити правильне питання. Але Google все частіше дотримується ідеї, що пошук – це не система питань і відповідей, а система для дослідження, відкриття та спроби дізнатися про те, на що немає очевидних відповідей.

Ліз Рід, віце-президент, що займається всіма пошуковими продуктами Google, говорить, що люди вже деякий час використовують Google непрямими способами. Так, звичайно, більшість все одно приходять, щоб отримати відповідь на запитання чи знайти посилання; такі слова, як «Facebook» та «Погода», є найпопулярнішими пошуковими запитами. Інші ж вирушають у довшу подорож:

“Іноді люди заходять просто поблукати”, – каже Рід.

Усі ці «мандрівники» приходять із менш точними запитами: вони почули термін, якого не знали; розмовляли з другом про місце, яке видається цікавим; хочуть дізнатися більше про Адель.

Молоде покоління у своїй більшості звикло знайомитися з інтернетом візуально – для них TikTok або Instagram є напрочуд корисними пошуковими системами. Google у новій версії зможе об’єднати в собі все, ставши універсальною текстовою та візуальною пошуковою системою.

Один із способів, який був показаний на практиці – автозаповнення. У демонстрації Рід користувач вводить слово “Кращі”, і трохи нижче з’являються кілька кнопок – можна натиснути “Товари”, “Фільми”, “Ресторани” та деякі інші. Допишіть «Кращі міста Мексики» і нижче з’являться варіанти – “для виходу на пенсію”, “для емігрантів” і багато іншого.

У деяких випадках, за словами Рід, мета автозаповнення – допомогти уточнити ваш пошук, щоб отримати результат. В інших випадках функція просто розширить ваш пошук або запропонує щось допоміжне. Таким чином, штучний інтелект Google дозволяє перемикатися з синтаксичного пошуку, просто “передбачаючи” те, що ви збираєтеся ввести, на основі останнього слова, фактично розуміючи зміст і контекст вашого пошуку.

Зміниться і сторінка результатів, яка теж стає дедалі наочнішою. Величезна кількість посилань була корисною, коли Google не виставляв кращі результати угорі. Тепер, якщо ми прокрутимо сторінку вниз – там нам покажуть посилання на суміжні теми. Все це дає Google ще більший контроль за тим, що ми бачимо в результатах пошуку. Тут знову можна порушити давні питання про упередженість алгоритмів Google та його загадкову систему ранжування. Тепер нам не просто дають результати, а під час пошуку показують куди йти – автозаповненням та кнопками з пропозиціями.

Початкові результати Google у форматі “10 посилань” були недосконалими, але надзвичайно інформативними; заміна їх на повноекранне зображення або посилання на відео одночасно і збагачує їх, і робить менш помітними для сканування. І оскільки Google стає все сміливішим, показуючи нам інформацію ще до того, як ми її попросимо, пошуку також доведеться “краще пояснювати” те, що виводиться в результатах до безпосереднього натискання на них.

«Це безперечно виклик: як зробити це ненав’язливо і в той же час максимально наочно», — каже Рід.

Багато з цих проєктів все ще перебувають на стадії дослідження та тестування. Google рухається повільно, особливо коли йдеться про переосмислення її основного бізнесу, але висловлює впевненість, що пошук може дати набагато більше, ніж відповіді на запитання.

Як приклад, Рід пропонує тему “деревообробка”: як Google вам допоможе, якщо розуміє, що вас це цікавить? Пошук запропонує відеоблоги з YouTube, місця, де можна отримати навички у цій галузі та багато іншого. Всю цю інформацію не запропонує навіть наймайстернішим способом складений запит, “10 посилань” теж на таке не здатні. А оновлений Google Пошук це зробить.

Джерело: The Verge