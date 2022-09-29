Google повідомлятиме про появу особистої інформації у пошуку: сповіщення почнуть приходити користувачам вже у 2023 році

Google з наступного року покращить інструмент «Результати про вас» – користувачам надсилатимуть повідомлення про появу особистого номера, електронної пошти або домашньої адреси в пошуку.

Раніше Google повідомляла, що прискорить процес видалення результатів з особистою інформацією з пошуку – тепер не потрібно переходити на сторінку підтримки та заповнювати спеціальну форму, достатньо просто натиснути «три крапки» у рядку з результатами пошуку та надіслати заявку напряму. Інструмент почав з’являтися у деяких користувачів минулого тижня.

Компанія стверджує, що нова система повідомлень буде доступна всім – хоча стане особливо корисним інструментом для людей, які займають високі посади або тих, хто зазнає переслідувань.

Early next year, you’ll also be able to opt into alerts if new results appear with personally identifying information, so you can quickly request their removal from Google Search… pic.twitter.com/AFQy8bpAkX — Google SearchLiaison (@searchliaison) September 28, 2022

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Варто зазначити, що Google видаляє лише результати пошуку, а не сам контент в Інтернеті. Інформація, як і раніше, буде знаходитися на будь-якому сайті, на якому вона розміщена, але людям буде важче її знайти.

Інструмент «Результати про вас» також допомагає відстежувати запити на видалення: доступні фільтри «Виконується» та «Схвалено», а також можливість повторної подачі запиту.

Нові сповіщення, які запустять вже в 2023 році, дозволять не шукати вручну потенційно шкідливі для вас результати з особистою інформацією, щоб видалити їх, а отримувати автоматичні повідомлення та одразу ж реагувати на них.

Джерело: The Verge