Google повідомлятиме про появу особистої інформації у пошуку: сповіщення почнуть приходити користувачам вже у 2023 році

Google з наступного року покращить інструмент «Результати про вас» – користувачам надсилатимуть повідомлення про появу особистого номера, електронної пошти або домашньої адреси в пошуку.

Раніше Google повідомляла, що прискорить процес видалення результатів з особистою інформацією з пошуку – тепер не потрібно переходити на сторінку підтримки та заповнювати спеціальну форму, достатньо просто натиснути «три крапки» у рядку з результатами пошуку та надіслати заявку напряму. Інструмент почав з’являтися у деяких користувачів минулого тижня.

Компанія стверджує, що нова система повідомлень буде доступна всім – хоча стане особливо корисним інструментом для людей, які займають високі посади або тих, хто зазнає переслідувань.

Early next year, you’ll also be able to opt into alerts if new results appear with personally identifying information, so you can quickly request their removal from Google Search… pic.twitter.com/AFQy8bpAkX

— Google SearchLiaison (@searchliaison) September 28, 2022