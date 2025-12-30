Новини Софт 30.12.2025 comment views icon

Google Pixel 4 повертається до життя з новою прошивкою LineageOS 23

Вийшла LineageOS 23 на базі Android 16 для Google Pixel 4

Google остаточно припинила підтримку Pixel 4 і Pixel 4 XL ще в жовтні 2022 року, випустивши фінальне оновлення з Android 13. Згодом вийшов лише один апдейт безпеки та виправлення помилок — і на цьому все. Однак у 2025 році смартфон 2019 року несподівано отримав шанс на нове життя завдяки команді LineageOS.

Команда додала офіційну підтримку Pixel 4 та Pixel 4 XL у складі LineageOS 23 — кастомної прошивки на базі Android 16. Раніше для цих моделей існували лише неофіційні збірки, але тепер підтримка стала повноцінною.

Статус “офіційної підтримки” означає, що розробники вважають прошивку стабільною для щоденного використання. Усі ключові функції смартфона працюють коректно, без критичних обмежень чи серйозних багів.

Для власників Pixel 4, які досі використовують смартфон як основний або резервний, це реальна можливість суттєво продовжити термін його служби — навіть після завершення офіційної підтримки з боку Google.

Звісно, встановлення LineageOS 23 потребує розблокування завантажувача та прошивки кастомної ROM. Для користувачів без досвіду це може виглядати складно, але для тих, хто хоче “оживити” свій Pixel, альтернативи фактично немає.

LineageOS 23 офіційно дебютувала в середині жовтня цього року. Окрім Android 16, прошивка отримала оновлені системні застосунки. Зокрема, камера Aperture була переписана з нуля для кращої продуктивності. Також додали підтримку JPEG Ultra HDR і зйомки у форматі RAW + JPEG на сумісних пристроях.

Варто врахувати важливий нюанс: LineageOS 23 заснована на початковому релізі Android 16, а не на актуальній версії Android 16 QPR2. Команда LineageOS ще не завершила міграцію на новішу гілку.

Через це користувачі Pixel 4 не отримають частину ключових можливостей Android 16, зокрема нову дизайн-мову Material 3 Expressive, функцію Live Updates та інші нововведення.

Розробники вже працюють над LineageOS 23.2 на основі Android 16 QPR2, але її реліз може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Усі необхідні інструкції зі встановлення LineageOS 23 для Pixel 4 і Pixel 4 XL, а також посилання на завантаження прошивки, доступні на офіційному сайті проєкту.

Джерело: androidpolice

