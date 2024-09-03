Google Pixel 9 більше не заряджають гаджети, коли самі поповнюють батарею — це працювало п’ять років

Функція Battery Share — це бездротове заряджання пристроїв від Google Pixel. Схоже, вона не працює під час заряджання самих Pixel 9, як це можна було робити на попередніх поколіннях.
Зворотне бездротове заряджання Battery Share існує з Google Pixel 5, тобто вже п’ять років. Весь цей час опція працювала, коли сам смартфон заряджався від електричної мережі. Тобто коли Pixel заряджався, на нього можна було покласти, скажімо, навушники, і вони заряджалися теж. Але не з поколінням Pixel 9 — тепер тільки коли телефон не заряджається.
Обмеження функції стосується моделей Pixel 9, Pixel 9 Pro та Pro XL. Складаний смартфон Pixel 9 Pro Fold взагалі не підтримує Battery Share, тобто зворотну бездротову зарядку.
Battery Share працює на згаданих трьох смартфонах, але лише коли вони від’єднані від зарядки. Якщо ж ні, операційна система прямо повідомляє, що «Battery Share недоступна під час заряджання».
Це спливне вікно з’явиться навіть якщо телефон повністю заряджений, але не від’єднаний. Звичайно, Battery Share ефективна у дорозі, якщо раптом потрібно зарядити гаджет, але й під час мережевого заряджання смартфона це зручна можливість.
Android Headlines вважає, що погіршення функції може бути пов’язане з ймовірним погіршенням роботи акумулятора. Принаймні, користі режим зворотного заряджання їй точно не приносить. Це не перший негаразд із поповненням запасу енергії нових Pixel 9. Раніше повідомлялося, що Pixel 9 Pro XL має проблеми зі стабільністю заряджання без дротів, а Pixel 9 Pro Fold не підтримує бездротовий зарядний пристрій Google.
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Джерело: Android Headlines
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