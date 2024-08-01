Google рекламував фейковий сайт Google Authenticator із фішингом

Компанія Google зіткнулася з серйозною проблемою безпеки власної рекламної платформи. Зловмисники створюють фальшиву рекламу Google Authenticator, яка насправді поширює шкідливе програмне забезпечення DeerStealer, здатне викрадати конфіденційну інформацію користувачів.

Ця шкідлива рекламна кампанія, виявлена Malwarebytes, є особливо небезпечною, оскільки використовує довіру користувачів до бренду Google. Зловмисники створюють рекламні оголошення, які відображаються під час пошуку Google Authenticator Google Authenticator — це мобільний додаток для двофакторної аутентифікації (2FA), який підвищує безпеку облікових записів, генеруючи одноразові коди доступу (OTP). і містять офіційний домен google.com як URL-адресу для переходу.

Для створення переконливої реклами хакери застосовують методи маскування URL-адрес та створюють тисячі облікових записів одночасно. Зловмисники застосовують текстові маніпуляції та прийоми маскування, демонструючи різні вебсайти системам перевірки та звичайним користувачам.

У відповідь на запит BleepingComputer компанія Google повідомила, що вже заблокувала фальшивого рекламодавця, про якого повідомила Malwarebytes. Google також зазначає, що посилює роботу автоматизованих систем та збільшує кількість людей-рецензентів для виявлення та видалення подібних шкідливих кампаній.

Під час переходу за фальшивою рекламою користувачі потрапляють на сайти, що імітують офіційний портал Google. Серед таких доменів — chromeweb-authenticators.com, authenticcator-descktop.com та інші. На цих сайтах пропонується завантажити нібито Google Authenticator, але насправді користувач отримує шкідливе програмне забезпечення.

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Завантажений файл має цифровий підпис, що надає йому додаткової довіри та допомагає обійти системи безпеки Windows. Під час запуску він активує DeerStealer — шкідливу програму, яка викрадає паролі, куки та іншу конфіденційну інформацію з веббраузерів користувачів.

Фахівці з кібербезпеки радять користувачам бути обережними при завантаженні програм. Варто уникати переходів за рекламними посиланнями в Google, використовувати блокувальники реклами та перевіряти URL-адреси сайтів перед завантаженням файлів. Також рекомендують сканувати всі завантажені файли антивірусом перед їх відкриттям.

Джерело: Bleepingcomputer

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