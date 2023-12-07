Google розповіла, як відновити файли, втрачені в Drive через нещодавній збій синхронізації

Приблизно тиждень тому користувачі Google Drive зіткнулися з проблемою – хмарний сервіс зберігання даних втратив файли за останні кілька місяців. Схоже, Google знайшла розв’язання проблеми із синхронізацією. На жаль, це не буде простим відновленням в один клік миші. Але Google опублікувала список кроків, які потрібно зробити для відновлення файлів.

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Спочатку потрібно завантажити та інсталювати останню версію Google Drive для Windows або macOS. Далі Google пропонує запустити інструмент відновлення програми. Для цього потрібно клацнути піктограму Drive у рядку меню або на панелі завдань. Натиснувши та утримуючи Shift, потрібно вибрати «Налаштування» та «Відновити з резервних копій». Якщо все піде добре, з’явиться повідомлення «Відновлення почалося». Після завершення процесу Google помістить всі відновлені файли у нову папку під назвою Google Drive Recovery.

Якщо виникнуть проблеми, користувачі можуть надіслати відгук через програму Drive для настільних комп’ютерів, використовуючи хештег #DFD84 і вибравши відправку журналів діагностики.

Існує ще один метод відновлення даних через інтерфейс командного рядка, описаний на сторінці підтримки Google, а також деякі варіанти усунення несправностей.

Джерело: The Verge