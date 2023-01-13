Google та NVIDIA стали на бік Sony, висловивши регулятору США побоювання стосовно угоди Activision Blizzard з Microsoft

Компанія Google і NVIDIA висловили Федеральній торговій комісії США (FTC) стурбованість з приводу придбання Activision Blizzard корпорацією Microsoft. Тим самим компанії приєдналися до Sony, щоб порушити питання щодо угоди, яку FTC намагається заблокувати через суд.

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Комісія стверджувала, що угода перешкоджатиме конкуренції в індустрії відеоігор і призначила внутрішній судовий розгляд на серпень. Будь-яка компанія може бути викликана для надання свідчень у рамках судового процесу FTC.

Google та Nvidia надали інформацію, що підтверджує ключове твердження FTC про те, що Microsoft може отримати несправедливу перевагу на ринку хмарних сервісів, підписки та мобільних ігор. Про це повідомляють обізнані джерела, які побажали зберегти анонімність. Повідомляється, що NVIDIA наголосила на необхідності рівного та відкритого доступу до ігор, але не виступила безпосередньо проти придбання.

Всупереч тому, що Microsoft пообіцяла випускати майбутні ігри Call of Duty на конкуруючих платформах протягом щонайменше 10 років, а також вивести франшизу на консолі Nintendo, регулятори побоюються, що після покупки компанія може утруднити для конкуруючих платформ безперешкодний доступ до найпопулярніших ігор Activision.

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Представники Google та NVIDIA відмовилися коментувати цю інформацію.

Джерело: Bloomberg