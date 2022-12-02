Google виділила $2 млн на цифрову освіту для українців та 50 тис. ліцензій Workspace для органів влади

Компанія Google продовжує надавати підтримку Україні. Нещодавно повідомлялося, що технологічний гігант виділив €3 млн на 5000 стипендій для навчання українців. Нині компанія повідомила про новий грант у розмірі $2 млн, призначений для навчання українців цифрової грамотності. Також пошуковий гігант розповів про підтримку програми Google.org Fellowship Фонду Східна Європа, який співпрацюватиме з Мінцифри, щоб сприяти розвитку та масштабуванню проєкту «Дія.Цифрова освіта».

Зазначається, що учасники програми Google.org Fellows протягом 6 місяців допомагатимуть розробляти новий навчальний контент і персоналізовані навчальні програми на основі ШІ, а також систему рекомендацій для користувачів щодо можливостей працевлаштування. Метою платформи є навчання цифровій грамотності до 2 млн українців. Також платформа має намір допомогти у працевлаштуванні до 600 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що Google надає 50 тис. ліцензій Workspace для українського уряду. Він відзначив, що сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри, а тепер вони будуть доступними і для інших державних установ. Органи влади зможуть безоплатно користуватися ліцензіями Google Workspace протягом одного року.