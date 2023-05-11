Google виявлятиме та позначатиме зображення, згенеровані ШІ — прямо в Пошуку

Услід за пакетом ШІ-оновлень для власної пошукової системи, компанія на конференції Google I/O презентувала ще дві нові функції, які допоможуть розпізнати зображення, згенеровані нейромережами.

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Зображення у Google Пошуку відтепер міститимуть додаткову інформацію, яка допоможе користувачам краще зрозуміти їхні вміст і контекст, а також примітку у самому файлі, яка дозволить позначати медіафайли як «створені ШІ».

Перше доповнення з’явиться у «найближчі місяці» і включатиме інформацію про те, коли зображення були вперше проіндексовані Google, де вони вперше з’явилися в інтернеті та в яких місцях ще були розміщені. Останні дані, до прикладу, можуть посилатись на новинні сайти або платформи фактчекінгу, де можна дізнатись чи використовувався медіафайл в кампаніях дезінформації.

Згідно з дослідженням Poynter 2022 року 62% людей вважають, що вони стикаються з дезінформацією щодня або щотижня — проблему, яку Google сподівається вирішити за допомогою нового інструмента.

Ще незрозуміло наскільки ефективно працюватиме інструмент, однак у перспективі він може допомогти у випадках, коли соцмережі поширюють неправдивий контент, видаючи його за реальність — згадаймо лише «фото» Папи Франциска у стильній пуховій куртці від Balenciaga, або Трампа і Байдена, які «дружньо посміхаються» одне одному.

Аби використати інструмент необхідно натиснути на три крапки на зображенні в результатах Google Пошуку або виконати пошук за зображенням в Google Lens. Пізніше у 2023 році функцію можна буде активувати, клацнувши правою кнопкою миші на комп’ютері чи затримавши палець на зображенні з телефона. Однак спочатку інструмент буде доступним лише в США англійською мовою.

І оскільки Google нині розгортає власні можливості генерування зображень, друга нова функція гарантуватиме, що всі ШІ-зображення компанії матимуть розмітку в оригінальному файлі, яка надасть користувачам контекст про нього. Творці та видавці також зможуть додавати помітки до власних зображень, створених штучним інтелектом — Midjourney, Shutterstock та кілька інших компаній вже прийняли пропозицію Google. Функцію також розгорнуть в «найближчі місяці».