Google заблокувала росію – Створити новий обліковий запис на російський телефонний номер більше не вдається

Минулого місяця так звана влада росії почала обмежувати нормальну роботу відеохостингу YouTube на території цього утворення. Відповідь Google не забарилася. За кілька днів для росіян настав кінець монетизації YouTube та сайтів, оскільки сервіс Google AdSense почав деактивувати російські акаунти. Тепер Google пішла ще далі та обмежила можливість створення нових облікових записів для росіян.

Російські так звані ЗМІ бідкаються, що відсьогодні користувачі інтернету не можуть завершити реєстрацію облікового запису Google, активувавши його російським номером телефону.

Під час спроби зареєструвати акаунт Google система дає виконати майже всі кроки: вибрати ім’я, стать та дату народження, придумати назву пошти та пароль до неї. Але підтвердити мобільний номер рф не виходить, оскільки «цей номер не можна використовувати для підтвердження».

Використання VPN-сервісів, щоб спробувати обійти обмеження, не розв’язує проблему.

Деякі сервіси, що пішли з росії, також прибирали можливість підтвердження акаунту за російським номером. В деяких випадках зникала сама можливість вибрати телефонний код +7. У Google ж ця можливість поки що зберігається, але не дає можливості фактично скористатися таким номером. Яка прикра новина…

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