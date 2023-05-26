Google запускає в Україні новий Професійний сертифікат із кібербезпеки

В сучасному цифровому середовищі зростає кількість кіберзагроз. Глобально у 2022 році кількість кібератак зросла майже на 40%, і очікується, що в наступні роки ситуація ще погіршиться. За рік після початку повномасштабної війни кількість фішингових атак проти користувачів в Україні з боку росії збільшилася більш ніж утричі, а проти користувачів у країнах НАТО – в 4 рази. Тому необхідно підвищувати рівень кібербезпеки серед населення та бізнесу.

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Щоб покращити ситуацію в цій сфері, компанія Google оголосила про запуск нового Професійного сертифікату від Google із кібербезпеки в Україні. Програма онлайн-навчання розроблена фахівцями Google із десятирічним досвідом. Вона допоможе підготувати слухачів без відповідного досвіду до роботи початкового рівня в галузі кібербезпеки менш ніж за 6 місяців.

Протягом курсу слухачі набудуть базові навички із кібербезпеки, наприклад, як визначити загальні ризики, загрози та вразливі місця, а також методи, які допоможуть їх зменшити. Професійні сертифікати від Google із кібербезпеки доступні для українців на Coursera англійською мовою, отже базове знання мови буде необхідним.

Щоб допомогти людям пройти ці курси, Google.org надає до 5000 стипендій вразливим категоріям українців через грант INCO. Ці стипендії покривають доступ і повну підтримку до навчання від Google на Coursera.

Також в рамках ініціатив компанії щодо безпеки в інтернеті розроблено спеціальний тренінг «Підвищте онлайн-безпеку свого бізнесу». Він покликаний допомогти власникам малого та середнього бізнесу вдосконалити навички кібербезпеки. Тренінг вже доступний 19 мовами, включно з українською.

Більше ресурсів щодо безпеки в інтернеті можна знайти на освітньому хабі Google Знання.