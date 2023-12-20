Новини IT-бізнес 20.12.2023 о 13:34 comment views icon

Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Нині у підрозділі працюють 30 000 співробітників.

За даними The Information Google планує реорганізувати підрозділ з продажу реклами — ймовірно, через звільнення та перепризначення. Раніше Шон Дауні, який контролює продажі реклами великим клієнтам в США, підтвердив реструктуризацію своєї команди, не уточнюючи чи йтиме мова про скорочення.

В часи буму штучного інтелекту Google планує все більше покладатися на машинне навчання у продажі рекламі клієнтам — зокрема у пошуковику, YouTube та інших сервісах.

У січні Alphabet оголосила про плани зі скорочення 12 000 робочих місць по всьому світу, що еквівалентно 6% глобальної робочої сили компанії. У червні Google звільнила співробітників картографічного додатка Waze, оскільки об’єднала рекламну систему програми з технологією Google Ads.

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