Новини Ігри 08.09.2025 comment views icon

Гра "Гвинт" із The Witcher 3 отримала фізичне видання — п'ять фракцій, понад 400 карт і ціна від $45

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Гра "Гвинт" із The Witcher 3 отримала фізичне видання — п'ять фракцій, понад 400 карт і ціна від $45
Гра "Гвинт" The Witcher 3 / CD Projekt RED

The Witcher 3 цього року святкує 10-ту річницю, тому CD Projekt вирішила порадувати фанатів новим форматом культового “Гвинту”.

Творці вирішили випустити не лише колекційні контролери, а й офіційні настільні видання. Gwent: The Legendary Edition створена у співпраці CD Projekt Red з видавцями Hachette Boardgames UK та No Loading Games. Коробка містить понад 400 карт із точними ілюстраціями, п’ять фракцій, жетони, камінці й повноцінний ігровий килимок.

У комплекті також є два набори правил — спрощена версія для швидких партій та розширена для турнірних ігор. Один раунд у середньому триває близько 20 хвилин, а завдяки додатковим режимам грати можна до п’яти учасників.

Видання позиціюють як “повний набір”. Тобто гравцям не доведеться докуповувати бустери чи розширення — у Legendary Edition одразу зібрано весь контент. Вартість стартує від $44,99, а придбати набір можна на Amazon та у великих магазинах настільних ігор.

Гра "Гвинт" із The Witcher 3 отримала фізичне видання — п'ять фракцій, понад 400 карт і ціна від $45
Гра “Гвинт” The Witcher 3 / CD Projekt RED

Ідея перенести “Гвинт” у фізичний формат з’явилася ще торік. У грудні 2024 року казали про реліз у 2025 році. Тоді ж представники компанії підкреслювали, що гра стане універсальним подарунком для фанатів Відьмака й конкурентів TCG, які віддають перевагу “живому” формату. За їхніми словами, Legendary Edition створювалася з акцентом на фанатів Ґеральта, але при цьому має бути цікавою і для тих, хто ніколи не грав у The Witcher 3.

Популярність “Гвинта” у The Witcher 3 призвела до появи окремих проєктів: сюжетної кампанії Thronebreaker: The Witcher Tales у 2018 році та самостійної онлайн-версії для ПК та мобільних пристроїв. Наразі вона залишається доступною й має власну фан-базу. Тепер до цього додається ще й фізичне видання.

Джерело: The Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система
«Ніщо не вічне»: бос Ubisoft реагує на петицію Stop Killing Games з 1,4 млн підписів
Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 90% схвальних відгуків
Детектив, монастир і середньовічний COVID: деталі нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
Нова RPG від творців Witcher 3 дозволить одразу перейти до фінального боса
Четверо друзів, старий будинок і проклята настолка — Ludogram представила горор Invokyr
Epic Games безплатно віддає квест-адвентюру з 95% рейтингом
Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»
Готові до марафону? Сюжетна кампанія Dying Light: The Beast займе 20 годин, ще 30 — секрети та побічні завдання
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
GSC вже активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2
У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші
Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
Epic Games Store запустив безплатну роздачу 2-х ігор — з відомим психоделічним платформером 2023 року
Творці The Witcher 4 пов'яжуть сюжет з новим романом Сапковського
Subnautica 2 перенесли на 2026 рік, керівництво звільнили — дивимось геймплей на тлі скандалу про $250 млн
Hollow Knight: Silksong отримала новий трейлер з Хорнет. Реліз — за 2 тижні
"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 45% позитивних відгуків
Clair Obscur: Expedition 33 отримала патч 1.3.0 — зʼявилась кнопка «повторити» битву за аналогією Metaphor
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати