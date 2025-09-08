Гра "Гвинт" із The Witcher 3 отримала фізичне видання — п'ять фракцій, понад 400 карт і ціна від $45

Гра "Гвинт" The Witcher 3 / CD Projekt RED

The Witcher 3 цього року святкує 10-ту річницю, тому CD Projekt вирішила порадувати фанатів новим форматом культового “Гвинту”.

Творці вирішили випустити не лише колекційні контролери, а й офіційні настільні видання. Gwent: The Legendary Edition створена у співпраці CD Projekt Red з видавцями Hachette Boardgames UK та No Loading Games. Коробка містить понад 400 карт із точними ілюстраціями, п’ять фракцій, жетони, камінці й повноцінний ігровий килимок.

У комплекті також є два набори правил — спрощена версія для швидких партій та розширена для турнірних ігор. Один раунд у середньому триває близько 20 хвилин, а завдяки додатковим режимам грати можна до п’яти учасників.

Видання позиціюють як “повний набір”. Тобто гравцям не доведеться докуповувати бустери чи розширення — у Legendary Edition одразу зібрано весь контент. Вартість стартує від $44,99, а придбати набір можна на Amazon та у великих магазинах настільних ігор.

Ідея перенести “Гвинт” у фізичний формат з’явилася ще торік. У грудні 2024 року казали про реліз у 2025 році. Тоді ж представники компанії підкреслювали, що гра стане універсальним подарунком для фанатів Відьмака й конкурентів TCG, які віддають перевагу “живому” формату. За їхніми словами, Legendary Edition створювалася з акцентом на фанатів Ґеральта, але при цьому має бути цікавою і для тих, хто ніколи не грав у The Witcher 3.

Популярність “Гвинта” у The Witcher 3 призвела до появи окремих проєктів: сюжетної кампанії Thronebreaker: The Witcher Tales у 2018 році та самостійної онлайн-версії для ПК та мобільних пристроїв. Наразі вона залишається доступною й має власну фан-базу. Тепер до цього додається ще й фізичне видання.

Джерело: The Gamer