Графенова термопрокладка Coracer GPE-01 для AMD AM5 у 17 разів краща за термопасту та перевершує рідкий метал

Coracer GPE-01

Розділ Технології виходить за підтримки

Китайський виробник Coracer представив графенові термопрокладки для процесорів під сокет AM5 від AMD. Раніше GPE-01 була сумісна лише з чипами Intel LGA1851 та LGA1700.

Наприкінці минулого року з’явилася прокладка GPE-01 21 x 44 мм від Segotep для видовженого формфактора процесорів Intel LGA1851 та LGA1700. Це відомий бренд на китайському ринку, а от про Coracer відомо мало. Варіант GPE-01 для AM5 має розміри 32 x 32 мм та добре поєднується з теплорозподільною кришкою процесора. Нова GPE-01 має квадратну форму, яка покриває теплорозподільник та не виступає за кути. Термопрокладка вкрита ізоляційним матеріалом, який запобігає короткому замиканню графену та процесора.

За даними Coracer, GPE-01 використовує комбінацію графену та кремнію для досягнення фантастичної теплопровідності до 130 Вт/м·K. Цей показник майже вдвічі вищий, ніж у рідкометалевої термопасти Conductonaut від Thermal Grizzly. Крім того, вона перевищує теплопровідність графенових термопрокладок Thermal Grizzly KryoSheet та термопасти на основі вуглецевого наповнювача Arctic MX-6 більш ніж у 17 разів, фазозмінної термопрокладки Honeywell PTM7950 у 15 разів.

Втім, до даних виробника зажди випадки, коли виробники завищували значення теплопровідності для просування своєї продукції. Хоча дослідження показали, що графен може досягати рівнів до 4000 Вт/м·K, високі значення у комерційному продукті потребують щонайменше тестування. Наразі у китайському сегменті або решті інтернету оглядів продукту немає.

Coracer також стверджує, що прокладка GPE-01 може прослужити до 10 років. У цьому не має нічого дивного, оскільки графеновий термоінтерфейс не висихає, як термопаста, та не витікає, як деякі термогелі. Принаймні, цей виріб прослужить до наступної зміни системи в активних ентузіастів. Виробник поки не розкрив ціну час появи GPE-01. Згадана версія для Intel коштує близько $15 на китайському сайті Taobao.

Джерело: Tom’s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.