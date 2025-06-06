Графенова термопрокладка Coracer GPE-01 для AMD AM5 у 17 разів краща за термопасту та перевершує рідкий метал

Китайський виробник Coracer представив графенові термопрокладки для процесорів під сокет AM5 від AMD. Раніше GPE-01 була сумісна лише з чипами Intel LGA1851 та LGA1700.
Наприкінці минулого року з’явилася прокладка GPE-01 21 x 44 мм від Segotep для видовженого формфактора процесорів Intel LGA1851 та LGA1700. Це відомий бренд на китайському ринку, а от про Coracer відомо мало. Варіант GPE-01 для AM5 має розміри 32 x 32 мм та добре поєднується з теплорозподільною кришкою процесора. Нова GPE-01 має квадратну форму, яка покриває теплорозподільник та не виступає за кути. Термопрокладка вкрита ізоляційним матеріалом, який запобігає короткому замиканню графену та процесора.
За даними Coracer, GPE-01 використовує комбінацію графену та кремнію для досягнення фантастичної теплопровідності до 130 Вт/м·K. Цей показник майже вдвічі вищий, ніж у рідкометалевої термопасти Conductonaut від Thermal Grizzly. Крім того, вона перевищує теплопровідність графенових термопрокладок Thermal Grizzly KryoSheet та термопасти на основі вуглецевого наповнювача Arctic MX-6 більш ніж у 17 разів, фазозмінної термопрокладки Honeywell PTM7950 у 15 разів.
Втім, до даних виробника зажди випадки, коли виробники завищували значення теплопровідності для просування своєї продукції. Хоча дослідження показали, що графен може досягати рівнів до 4000 Вт/м·K, високі значення у комерційному продукті потребують щонайменше тестування. Наразі у китайському сегменті або решті інтернету оглядів продукту немає.
Coracer також стверджує, що прокладка GPE-01 може прослужити до 10 років. У цьому не має нічого дивного, оскільки графеновий термоінтерфейс не висихає, як термопаста, та не витікає, як деякі термогелі. Принаймні, цей виріб прослужить до наступної зміни системи в активних ентузіастів. Виробник поки не розкрив ціну час появи GPE-01. Згадана версія для Intel коштує близько $15 на китайському сайті Taobao.
Джерело: Tom’s Hardware
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: