tradfi
Новини Ігри 06.02.2026 comment views icon

Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.
Kingdom Come: Deliverance 2 / Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 виповнився рік, і Warhorse опублікувала цікаву інфографіку зі статистикою гравців. Виявляється геймери вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст, та 25 разів подолали екватор.


Одна з найбільш промовистих цифр — 452,8 мільйона вбитих NPC. Для порівняння, на початку 1500-х все населення Землі становило лише 430–500 мільйонів людей. Виходить, що гравці Kingdom Come: Deliverance 2, дія якої розгортається у XV столітті, знищили більше віртуальних персонажів, ніж тоді реально жило на планеті. При цьому вони пощадили лише 97,5 мільйона персонажів.

Частина тих вбивств відбувалася не на тверезу голову. Генрі із Скаліце вбив 5,4 мільйона NPC у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, Warhorse показала й менш криваві цифри. За рік гравці разом подолали 667 млн миль Богемією — це приблизно 25 довжин екватора Землі. Також було зварено 69,7 млн зіль, з’їдено 48,8 млн яблук і виконано 1,6 млрд ідеальних блоків у бою.

Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.

Kingdom Come Deliverance 2 вийшла 4 лютого 2025 року, побивши рекорд першої частини з онлайну на 3 годину релізу. З самого початку критики пророкували, що проєкт Warhorse Studios буде претендентом на “Гру року”, хоча нагорода відійшла Clair Obscur: Expedition 33. Офіційно гра окупилася менш, ніж за тиждень після релізу. За даними сервісу VG Insights, студія продала 3,7 млн копій гри та отримала щонайменше $158,5 млн валового доходу.


Протягом 2025 року Warhorse Studios встигла випустити три основні доповнення, додавши нові ігрові механіки та кінцівки. У першому DLC Генрі зустрічає дивакуватого маляра, який вчить його розписувати щити, потім знаходить батьківську кузню, завершуючи його справу, і наостанок потрапляє в епіцентр середньовічної епідемії. Розробники заявляли, що випустять лише три великих сюжетних DLC і “поставлять крапку” з Kingdom Come: Deliverance 2.

Після цього Warhorse Studios перемкнеться на абсолютно нову RPG. Планувалося, що розробка стартує на початку 2026 року, після різдвяно-новорічних свят. Наразі нічого не відомо про сетинг або сюжет майбутнього проєкту. Як писало Game Pressure, команда створює різні прототипи, тестує нові ідеї, механіки, технології та спілкується з партнерами.

Популярні новини

arrow left
arrow right
12-річний геймер з Японії йде зі школи, щоб стрімити ігри у Twitch — батьки підтримали
В GOG стартував Зимовий розпродаж — 1000 ігор зі знижками до 95%
Epic Games Store віддає культову RPG про детектива з амнезією
Дочекались: Far Cry 3 додає підтримку 60 FPS на консолях з 21 січня
Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії
Раптово: модифікація до GTA 5 зібрала більше геймерів, ніж сама гра
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
Bethesda перевипустила Elder Scrolls V: Skyrim на новій платформі через 14 років після запуску
Це не Леон: GameStop "засвітив" другого ігрового персонажа Resident Evil Requiem (оновлено)
CD Projekt запустила в GOG щомісячну підписку за $5 для фанів старих ігор
Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження
Ветерани Diablo 1 і 2 анонсували Darkhaven — ізометричну екшн-RPG у сетингу темного фентезі
В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%
Антирекорд франшизи: фільм "Сайлент Гілл. Повернення" зібрав лише $3 млн в США
Три години в Resident Evil Requiem: журналісти поділились першими враженнями від гри
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав контентний патч "Нерозказані історії" з 5+ годинами нового геймплею
Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри
Щури, котрі грають в Doom, навчилися стріляти — експеримент відродився через чотири роки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати