Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.

Kingdom Come: Deliverance 2 / Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 виповнився рік, і Warhorse опублікувала цікаву інфографіку зі статистикою гравців. Виявляється геймери вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст, та 25 разів подолали екватор.





Одна з найбільш промовистих цифр — 452,8 мільйона вбитих NPC. Для порівняння, на початку 1500-х все населення Землі становило лише 430–500 мільйонів людей. Виходить, що гравці Kingdom Come: Deliverance 2, дія якої розгортається у XV столітті, знищили більше віртуальних персонажів, ніж тоді реально жило на планеті. При цьому вони пощадили лише 97,5 мільйона персонажів.

Частина тих вбивств відбувалася не на тверезу голову. Генрі із Скаліце вбив 5,4 мільйона NPC у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, Warhorse показала й менш криваві цифри. За рік гравці разом подолали 667 млн миль Богемією — це приблизно 25 довжин екватора Землі. Також було зварено 69,7 млн зіль, з’їдено 48,8 млн яблук і виконано 1,6 млрд ідеальних блоків у бою.

Kingdom Come Deliverance 2 вийшла 4 лютого 2025 року, побивши рекорд першої частини з онлайну на 3 годину релізу. З самого початку критики пророкували, що проєкт Warhorse Studios буде претендентом на “Гру року”, хоча нагорода відійшла Clair Obscur: Expedition 33. Офіційно гра окупилася менш, ніж за тиждень після релізу. За даними сервісу VG Insights, студія продала 3,7 млн копій гри та отримала щонайменше $158,5 млн валового доходу.





Протягом 2025 року Warhorse Studios встигла випустити три основні доповнення, додавши нові ігрові механіки та кінцівки. У першому DLC Генрі зустрічає дивакуватого маляра, який вчить його розписувати щити, потім знаходить батьківську кузню, завершуючи його справу, і наостанок потрапляє в епіцентр середньовічної епідемії. Розробники заявляли, що випустять лише три великих сюжетних DLC і “поставлять крапку” з Kingdom Come: Deliverance 2.

Після цього Warhorse Studios перемкнеться на абсолютно нову RPG. Планувалося, що розробка стартує на початку 2026 року, після різдвяно-новорічних свят. Наразі нічого не відомо про сетинг або сюжет майбутнього проєкту. Як писало Game Pressure, команда створює різні прототипи, тестує нові ідеї, механіки, технології та спілкується з партнерами.