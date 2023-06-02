GSC Game World виявила вразливість, через яку російські хакери змогли викрасти матеріали S.T.A.L.K.E.R. 2

В березні цього року з’ясувалось, що росіяни вкрали матеріали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та шантажують GSC Game World. Так звана «російська сталкерська спільнота» заявила про намір злити в мережу велику кількість матеріалів з гри (включно з сюжетом та катсценами), якщо розробники не виконають їхні вимоги. Від української студії вимагали просити вибачення перед гравцями з росії та білорусі, розблокувати користувача NF Star в офіційному Discord та повернути в гру російську локалізацію.
Звісно, GSC Game World не пішла на поступки росіянам, а справжня ігрова спільнота підтримала розробників гривнею та почала активно купувати гру. Згодом команда з’ясувала, як саме російські здирники змогли викрасти матеріали гри. Про це йдеться в повідомленні GSC Game World.
Команда виявила вразливість, якою скористалась група російських хакерів для крадіжки інтелектуальної власності розробників. Повідомляється, що росіяни вже понад півтора року атакують GSC Game World – ще до початку повномасштабного вторгнення. На жаль, атаки виявились вдалими, й російські покидьки змогли отримати доступ до деяких матеріалів та інформації, які призначалися для тестування різних аспектів гри.
— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 1, 2023
Розробники закликають ігрову спільноту утриматись від перегляду матеріалів, які розповсюджують російські пройдисвіти, щоб не псувати собі враження від готової гри. Команда й далі активно працює над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, щоб виправдати очікування гравців. Отже, слід зневажати жалюгідні потуги російських терористів та відправляти їх разом з їхніми зливами курсом російського військового корабля.
У S.T.A.L.K.E.R. 2 повертається енергетичний напій Non Stop – розробники показали нове геймплейне відео