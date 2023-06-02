GSC Game World виявила вразливість, через яку російські хакери змогли викрасти матеріали S.T.A.L.K.E.R. 2

В березні цього року з’ясувалось, що росіяни вкрали матеріали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та шантажують GSC Game World. Так звана «російська сталкерська спільнота» заявила про намір злити в мережу велику кількість матеріалів з гри (включно з сюжетом та катсценами), якщо розробники не виконають їхні вимоги. Від української студії вимагали просити вибачення перед гравцями з росії та білорусі, розблокувати користувача NF Star в офіційному Discord та повернути в гру російську локалізацію.

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Звісно, GSC Game World не пішла на поступки росіянам, а справжня ігрова спільнота підтримала розробників гривнею та почала активно купувати гру. Згодом команда з’ясувала, як саме російські здирники змогли викрасти матеріали гри. Про це йдеться в повідомленні GSC Game World.

Команда виявила вразливість, якою скористалась група російських хакерів для крадіжки інтелектуальної власності розробників. Повідомляється, що росіяни вже понад півтора року атакують GSC Game World – ще до початку повномасштабного вторгнення. На жаль, атаки виявились вдалими, й російські покидьки змогли отримати доступ до деяких матеріалів та інформації, які призначалися для тестування різних аспектів гри.

Розробники закликають ігрову спільноту утриматись від перегляду матеріалів, які розповсюджують російські пройдисвіти, щоб не псувати собі враження від готової гри. Команда й далі активно працює над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, щоб виправдати очікування гравців. Отже, слід зневажати жалюгідні потуги російських терористів та відправляти їх разом з їхніми зливами курсом російського військового корабля.