Видавець GTA VI — Take-Two — звільнив 5% співробітників та скасував кілька проєктів

Мем смішний, ситуація страшна.

За повідомленнями про підготовку до анонсу нової Mafia (анонс очікується на одному з великих літніх показів) пришли не такі приємні новини — Take-Two (власники Rockstar, 2K та Private Division) скоротила штат на 5% та заразом скасувала кілька неанонсованих ігор. Що цікаво, два місяці тому CEO Take-Two Штраус Зельник (дайте $50 за перевидання Red Dead Redemption) запевняв, що планів звільняти людей немає.

У нещодавньому річному звіті Take-Two повідомила, що має 11 580 штатних працівників — тобто роботу втратять 579 спеціалістів. Які саме відділи потрапили під скорочення — не повідомляється.

Take-Two — видавець таких відомих серій ігор, як GTA, Red Dead Redemption, Mafia, BioShock, XCOM та Civilization. Які неанонсовані ігри Take-Two цього разу пішли під ніж, теж невідомо.

Завдяки вищеописаним стабілізаційним заходам Take-Two розраховує зменшити витрати приблизно на 200 мільйонів доларів. І це досить показова ситуація, яка найкраще ілюструє (більшою мірою) сучасний геймдев — компанія, яка, дуже ймовірно, заробить $3-4 мільярди протягом 6 місяців після виходу усім відомої гри наступного року, «вимушена» звільняти працівників, щоб… збільшити свої прибутки. Як-то кажуть, мем смішний, ситуація страшна.