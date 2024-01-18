Дебютний трейлер GTA 6 швидко випередив такі ігри, як Red Dead Redemption 2 та Cyberpunk 2077, а тепер і Minecraft, ставши другим за кількістю переглядів на Youtube трейлером відеоігор усіх часів. Проте GTA 6 все ще далека від першого місця, яке утримує досить несподівана гра — Subway Surfers.

Трейлер GTA 6, опублікований 4 грудня 2023 року, наразі має понад 168 млн переглядів. Трейлер Minecraft, опублікований 6 грудня 2011 року — 167,8 млн. Це ставить GTA 6, яка вийде на консолях у 2025 році, на друге місце за кількістю переглядів серед трейлерів відеоігор.

Але трейлер GTA 6 навіть не на півдорозі до того, щоб побити рекорд найпопулярнішого ігрового трейлера. Цей рекорд належить мобільному ранеру 2012 року під назвою Subway Surfers. Опублікований у 2012 році, трейлер має понад 361 млн переглядів. Можливо, коли у 2025 році вийде GTA 6, її трейлер перетне цю позначку.

Це не повинно бути несподіванкою. Subway Surfers — одна з найпопулярніших ігор усіх часів, її завантажили понад 4 млрд разів. Станом на серпень 2023 року Subway Surfers була п’ятою найпопулярнішою грою для Android, передає IGN.