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Hangar 13 підтвердили розборку нової Mafia та роздають в Steam оригінальну гру до 20-річчя франшизи

Hangar 13 підтвердили розборку нової Mafia та роздають в Steam оригінальну гру до 20-річчя франшизи

У серпні 2022 року виповнюється 20 років грі Mafia: The City of Lost Heaven, першій у серії. На честь ювілею розробники зробили оригінальну гру безкоштовною у Steam з 1 по 15 вересня. На сайті mafiagame.com команда поділилася спогадами, розповіла про переваги ремастера Mafia: Definitive Edition та зробила несподіваний анонс.

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Генеральний директор Hangar 13 Роман Хладік, керівник виробництва та медіа-директор Томаш Гржебичек працювали над кожною грою у серії, починаючи з оригіналу, а директор гри Алекс Кокс працював над серією починаючи з Mafia II.

Разработчики Mafia

Гра є всесвітньо відомою та є предметом національної гордості Чехії. Розробники постійно отримують підтвердження цьому факту, перебуваючи вдома.

«У Чехії серія Mafia дуже відома. Зараз кілька поколінь знайомі із серією Mafia, і це чудово», – зазначив Роман Хладік

«Це національне надбання Чеської Республіки. Я не можу сказати вам, скільки разів я бував у Брно, і під час поїздки на таксі до студії водії заводили зі мною розмову про Мафію та про те, як вони схвильовані тим фактом, що гра є доморощеною франшизою з Чехії», – розповів Алекс Кокс

У розмові про Mafia: Definitive Edition розробники відзначили покращену графіку, велику кількість деталей, покращене висвітлення характерів та збільшену динамічність.

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Кокс: «Ми намагалися дуже відповідально ставитися до того, що ми змінювали або додавали в історію. Зазвичай ми додавали щось тільки для покращення темпу там, де все трохи сповільнилося».

Mafia

Хладік: «У оригінальній Mafia було багато технічних обмежень; наприклад, дальність відтворення становила всього кілька сотень метрів, тому грандіозних видів на місто вам так і не вдалося побачити. У Mafia: Definitive Edition у нас з’явилася чудова можливість покращити графіку першої гри — раптово ми змогли створити мальовничі краєвиди та краще передати атмосферу міст 1930-х років».

Mafia: Definitive Edition

Гржебичек: «Це був дивовижний перехід від можливості відтворити лише одного актора 20 років тому до сьогоднішньої можливості показати всю сцену, включно з виразами облич акторів, що справді допомогли історії сяяти».

Mafia 20 years

 

Говорячи про подальші плани, представники Hangar 13 зробили довгоочікуваний анонс:

Хладік: «Я радий повідомити, що ми розпочали роботу над абсолютно новим проектом Mafia! Хоча до цього ще кілька років і ми не можемо поділитися чимось вже зараз, ми дуже раді продовжити роботу над улюбленою франшизою та потішити гравців новими історіями».


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