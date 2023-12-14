Заміна гігантського склоочисника Tesla Cybertruck обійдеться у $165, а нове лобове скло коштуватиме близько $2000

Згідно з каталогом запчастин для електричного пікапа Tesla, сама щітка склоочисника коштуватиме $75, тоді як за важіль доведеться заплатити $90.

Повна заміна лобового скла коштуватиме $1900, що здається фантастичною, але очікуваною ціною для авто вартістю від $60 000. Водночас бічні вікна обійдуться від $225 до $260 за одне.

Cybertruck Wiper Arm & Blade Assembly – $165.00 Cybertruck Wiper Blade – $75.00 Reasonable. pic.twitter.com/8IFBubjf0G — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 13, 2023

Cybertruck Windshield Replacement – $1900.00 pic.twitter.com/QBhZkX2bok — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 13, 2023

Гігантський склоочисник прототипів Tesla Cybertruck свого часу викликав насмішки у мережі — попри його розміри та, на диво, функціональність, двірник все одно залишав величезну неочищену ділянку на лобовому склі.

Два тижні тому Tesla зрештою поставила перші кіберавтівки клієнтам — через шість років після того, як Ілон Маск вперше написав про створення автівки та через чотири роки після того, як він продемонстрував футуристичний пікап. Водночас вартість Cybertruck за цей час злетіла, у порівнянні з цінами, які мільярдер анонсував у 2019 році. Задньопривідна версія електричної вантажівки, яка не буде доступна до 2025 року, коштуватиме від $60 990, тоді як у 2024-му будуть доступні моделі з подвійним (від $79 990) та потрійним двигуном ($99 990).

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Раніше Tesla повернула суперечливий пункт в угоду з купівлі Cybertruck, який передбачає, що компанія може подати до суду або стягнути штраф у розмірі $50 000, якщо клієнт «‎зарано» перепродасть автівку.