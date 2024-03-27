Джоел Шредінгера — гравці Helldivers 2 розгледіли читерський слід у нещодавньому вірусному відео з БТР

Ще пам’ятаєте Джоела — майстра над Helldivers 2, здатного впливати на хід міжгалактичної боротьби за демократію? Так от, днями з гравцями сенсаційного кооперативного бойовика трапилася досить курйозна ситуація.
Гравці Helldivers 2 точно бачили нещодавнє відео з несподіваною появою деміурга Джоела посеред запеклого бою, який підкинув гравцям для порятунку недоступний броньовик і так само раптово зник. Відео швидко завірусилося, тож, ймовірно, його побачили не тільки ті, хто знає, а й ті, хто не знає — судячи з непоодиноких повідомлень у соцмережах «Хто такий Джоел» та хвилі мемів/жартів навколо жвавих дискусій. Власне, ось відео:
Історія отримала продовження: виявилося, що це не зовсім Джоел, а точніше, один з інших Джоелів, які видають себе за справжнього гейм-майстра. Цілком ймовірно, що інші Джоели — звичайнісінькі витівки читерів на ПК, які розважаються як можуть та щосили створюють клонів. Але є й інша (спекулятивно-конспірологічна) версія — подейкують, що всі ці інші Джоели насправді є частиною хитрого майстер-плану справжнього Джоела. Що скажете, яку з цих версій вважаєте більш правдоподібною — чи може маєте власну?
Щодо Helldivers 2, гра Arrowhead стабільно тримається в топі найпопулярніших на Steam і загалом лишається однією з найпродаваніших релізів 2024 року — продажі кооперативного шутера вже перевищили 8 млн копій і інтерес до нього «продовжує зростати щотижня», повідомляв півтора тижня тому аналітик TD Cowen.
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