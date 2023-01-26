Honda має намір продавати електромобілі Acura виключно онлайн й хоче перевести 100% моделей на електричну тягу до 2040 року

Компанія Honda проводить реструктуризацію свого бізнесу та планує до 2040 року перевести 100% свого модельного ряду на електричну тягу. Крім того, компанія оголосила, що всі її електромобілі під брендом Acura продаватимуться виключно онлайн, починаючи з кросовера ZDX, який має вийти наступного року.

Так, Honda проводить перестановки серед керівників та створює новий підрозділ, який займатиметься продажами, маркетингом та комунікаціями для свого бізнесу з виробництва електромобілів – Electrification Business Development Operations. У рамках реорганізації буде скорочено з 6 до 3 кількість регіональних операційних центрів. Залишаться лише Північна Америка, Китай та «асоційовані регіони».

Компанія позиціює свій бренд класу люкс Acura як «вістря списа» переходу на електромобілі. Цей перехід також має на увазі покращені програмні сервіси, і, в першу чергу, електронну комерцію.

Першими електромобілями Honda Acura стануть моделі RDX і RDX Type S. Їхні попередні продажі почнуться наприкінці цього року, а постачання клієнтам очікуються у 2024 році. Розкішний позашляховик Acura ZDX стане першою моделлю, яка продається виключно через інтернет, сказав старший віцепрезидент Honda Мамаду Діалло.

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Стратегія Honda у галузі електромобілів досі визначалася її партнерськими відносинами з іншими виробниками. Обидва перші електромобілі автовиробника, Acura ZDX та Honda Prologue, будуть побудовані на електричній архітектурі General Motors Ultium.

Honda прагне наздогнати конкурентів у Європі та Північній Америці, які встигли вийти вперед. Компанія робить ставку не тільки на чисто акумуляторні електромобілі, а й на електричні мотоцикли, мопеди, скутери, електричні транспортні засоби з вертикальним зльотом та посадкою, а також технологію заміни акумуляторів.

Honda заявляє, що до 2030 випустить 30 моделей гібридних акумуляторно-електричних автомобілів на паливних елементах. Компанія націлена на агресивні продажі своїх перших електромобілів: 60 тис. кросоверів Prologue у США у 2024 році; 70 тис. одиниць у 2025 році; та 300 тис. у 2026 році. Компанія хоче, щоб до 2030 року 40% її продажів припадало на автомобілі з акумуляторними батареями та паливними елементами, 80% – до 2035 року та 100% – до 2040 року.

Джерело: The Verge