Huawei MateBook GT 14: ноутбук з чипом Intel Core Ultra 9 185H (TDP 115 Вт) та зовнішньою відеокартою в док-станції

Huawei підготувала до випуску новий ноутбук MateBook GT 14, оснащений процесором Intel Core Ultra з найвищим показником TDP 115 Вт. Мова йде про топовий чип сімейства Intel Meteor Lake – Core Ultra 9 185H.

Цей процесор містить 16 обчислювальних ядер в наступній конфігурації: 6 P-ядер (продуктивні), 8 E-ядер (ефективні), 2 LP-E-ядра (економічні). Пристрій підтримує 22 потоки інструкцій, працює на базовій частоті 2,3 ГГц та здатен досягати Boost частоти 5,1 ГГц. Чип містить 24 МБ пам’яті Smart Cache, інтегроване графічне рішення Xe-LPG з 8 ядрами Xe з частотою до 2,35 ГГц та нейронний модуль NPU з частотою 1,4 ГГц.

Стандартні процесори Intel Core Ultra 9 185H мають TDP 55 Вт, а при використанні у міні-ПК цей показник підвищується до 80 Вт. Але інженери Huawei витискають із чипа повну потужність, що призводить до збільшення TDP до 115 Вт. MateBook GT 14 має великі витяжні отвори на задній і нижній панелях для відводу гарячого повітря. Ноутбук підтримує зовнішню графічну док-станцію з TDP 75 Вт, хоча точна конфігурація GPU наразі невідома.

Huawei MateBook GT 14 має 14,2-дюймовий дисплей, 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті та NVMe накопичувач місткістю до 2 ТБ. На задній панелі розташовані два порти USB 3.2, один порт HDMI, з боків доступні два порти USB4, аудіороз’єм і пристрій для читання карток microSD.

MateBook GT 14 також буде поставлятися з іншими чипами, включаючи процесор Core Ultra 5 125H та Core Ultra 7 155H. Наразі ціна ноутбука невідома. Враховуючи його характеристики, ціна буде високою.

Джерело: wccftech