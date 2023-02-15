Hyundai та Kia оновлять програмне забезпечення у 8 мільйонах авто — через вірусний челендж в TikTok, який призвів до масових крадіжок

Так званий «Kia Challenge» у TikTok призвів до крадіжок тисяч автомобілів в США, включаючи щонайменше 14 ДТП із вісьмома загиблими, за даними Національного управління безпеки дорожнього руху.

Акаунт під назвою «Kia Boyz» публікував навчальні відео про те, як обійти систему безпеки автомобілів за допомогою звичайного USB-кабелю. Крадіжки були особливо поширеними через відсутність у транспортних засобах (особливо в моделях Kia 2015-2019 рр.) електронних імобілайзерів — пристроїв, без яких неможливо запустити двигун.

Нині Hyundai та її дочірня компанія Kia пропонують оновити програмне забезпечення, яке зокрема збільшить тривалість дії сигналізації з 30 секунд до однієї хвилини, а також вимагатиме для запуску авто наявності ключа у замку запалювання.

Ось у чому полягатиме оновлення за словами Hyundai:

«Оновлення програмного забезпечення змінює певні модулі керування автомобілями Hyundai, обладнаними стандартними системами запуску запалювання за допомогою ключа. Якщо замкнути двері за допомогою брелока, активується функція «вимкнення запалювання», а отже автівки не можуть бути заведені способом, яким користуються під час крадіжок. Вимкнути функцію для розблокування транспортного засобу також можна за допомогою брелока».

Загальнонаціональних даних про крадіжки не має — однак лише у Мілуокі, за даними поліції, у 2020 році викрали 469 Kia та 426 Hyundai, а наступного року, як повідомляє NPR, ці цифри зросли до 3557 Kia та 3406 Hyundai.

Безкоштовне оновлення запропонують приблизно 3,8 мільйона Hyundai та 4,5 мільйона Kia — власники мають відвезти автівки до дилерських центрів, де технічні спеціалісти встановлять його менш ніж за годину. Кожен отримає й спеціальну наліпку про те, що транспортні засоби оснащені технологією проти викрадення.

У переліку автівок, які вже з цього тижня можуть претендувати на оновлення: Elantra 2017-2020, Sonata 2015-2019 та Venue 2020-2021. Kona, Palisade і Santa Fe почнуть обслуговувати з червня 2023 року. Клієнти можуть ввести VIN-код свого автомобіля на вебсайті, щоб дізнатися, коли вони можуть претендувати на оновлення.

Раніше Hyundai брала з власників авто щонайменше $170 за комплекти безпеки, щоб розв’язати проблему з крадіжками (з встановленням та роботою ці витрати можуть зрости до $500). Hyundai та Kia також пропонували деяким власникам систему блокування коліс для запобігання крадіжкам — за даними NTSA, з листопада 2022 року роздали 26 000 таких замків.

Джерело: The Verge