IdeaSoft запустила AI Hub з безплатними лекціями про ШІ від спікерів з Google та Meta

Українська IT-компанія IdeaSoft, частина Sigma Software Group, запустила IdeaSoft AI Hub — опен сорс ком’юніті з фокусом на Artificial Intelligence технології.

Про це редакції розповіли представники IdeaSoft.

В рамках проєкту будуть відбуватися:

безкоштовні лекції;

вебінари;

освітні події від провідних світових технологічних компаній.

Серед спікерів лекцій, воркшопів, та конференцій будуть спеціалісти з Google, Meta, та багатьох інших ключових гравців індустрії.

Всі події будуть безкоштовними для учасників і будуть проводитися декілька разів на місяць.

Перша безкоштовна онлайн-лекція відбудеться вже у цей четвер, 21 березня, у Zoom. Спікером стане Володимир Кирилюк, Front-End Magician in Google з темою “Технології Google: Обробка відео у браузері та інноваційні рішення Machine Learning з мінімальною кількістю коду”

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Володимир розповість про:

Google Meet та Virtual Try On — як працюють ці технології і як ви можете спробувати їх;

Рішення MediaPipe — бібліотеки та інструменти, щоб швидко застосовувати техніки штучного інтелекту (AI) та Machine Learning у ваших додатках.

Зареєструватися на першу безкоштовну зустріч можна тут

«Наразі ми ведемо переговори з ключовими гравцями ринку, і плануємо серію онлайн-мітапів, на яких спеціалісти різних компаній ділитимуться своїми напрацюваннями, юзкейсами, досвідом. Ми не будемо обмежуватися лише ШІ технологіями, але фокус однозначно буде на Artificial Intelligence», — розповідає СОО IdeaSoft Анна Даценко.

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