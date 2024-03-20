Новини Україна 20.03.2024 о 11:10 comment views icon
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IdeaSoft запустила AI Hub з безплатними лекціями про ШІ від спікерів з Google та Meta

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Українська IT-компанія IdeaSoft, частина Sigma Software Group, запустила IdeaSoft AI Hub опен сорс ком’юніті з фокусом на Artificial Intelligence технології.

Про це редакції розповіли представники IdeaSoft.

В  рамках проєкту будуть відбуватися:

  • безкоштовні лекції;
  • вебінари;
  • освітні події від провідних світових технологічних компаній.

Серед спікерів лекцій, воркшопів, та конференцій будуть спеціалісти з Google, Meta, та багатьох інших ключових гравців індустрії.

Всі події будуть безкоштовними для учасників і будуть проводитися декілька разів на місяць.

Перша безкоштовна онлайн-лекція відбудеться вже у цей четвер, 21 березня, у Zoom. Спікером стане Володимир Кирилюк, Front-End Magician in Google з темою “Технології Google: Обробка відео у браузері та інноваційні рішення Machine Learning з мінімальною кількістю коду”

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Володимир розповість про:

  • Google Meet та Virtual Try On як працюють ці технології і як ви можете спробувати їх;
  • Рішення MediaPipe бібліотеки та інструменти, щоб швидко застосовувати техніки штучного інтелекту (AI) та Machine Learning у ваших додатках.

Зареєструватися на першу безкоштовну зустріч можна тут

«Наразі ми ведемо переговори з ключовими гравцями ринку, і плануємо серію онлайн-мітапів, на яких спеціалісти різних компаній ділитимуться своїми напрацюваннями, юзкейсами, досвідом. Ми не будемо обмежуватися лише ШІ технологіями, але фокус однозначно буде на Artificial Intelligence», розповідає СОО IdeaSoft Анна Даценко. 

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


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