Ігрові ноутбуки Acer Nitro 16/17 та Nitro V 16 з процесорами AMD Ryzen 8040 та ШІ надійшли в продаж в Україні за ціною від 40 тис. грн

Компанія Acer оголосила про початок продажу в Україні нових ігрових ноутбуків Acer Nitro 16/17 та Nitro V 16. Ці новинки обладнані процесорами AMD Ryzen серії 8040 включно до Ryzen 9 8945HS. Також конфігурації включають відеокарти серії NVIDIA GeForce RTX 40.

Діагональ екрана моделі Nitro 16 становить 16 дюймів із пропорціями екрана 16:10 та роздільною здатністю WQXGA або WUXGA. Модель Nitro 17 обладнана 17,3-дюймовим екраном QHD з класичним співвідношенням сторін 16:9. Пристрої пропонують частоту оновлення до 165 Гц та швидкість відгуку матриці 3 мс. Додатково повідомляється про підтримку адаптивної синхронізації NVIDIA G-SYNC. Ноутбуки серії Nitro забезпечують охоплення 100% колірної гами DCI-P3.

Конфігурації ноутбуків Acer Nitro 16/17 та Nitro V 16 можуть містити до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 із частотою 5600 МГц. Дискова підсистема заснована на SSD NVMe PCIe 4-го покоління місткістю до 2 ТБ (у режимі RAID 0). Пристрої містять повнофункціональний порт USB 4 Type C, два порти USB 3 (один із яких передбачає можливість заряджання, коли пристрій вимкнено), відео вихід HDMI, пристрій для зчитування карток MicroSD та бездротовий модуль Wi-Fi 6E. Аудіосистема DTS:X ULTRA виконана на базі двох динаміків потужністю 2 Вт. Повнорозмірна клавіатура з виділеними клавішами WASD має чотири зони RGB підсвічування (суцільне підсвічування бурштинового кольору в Nitro V 16). Передбачена окрема виділена кнопка для запуску інтерфейсу NitroSense.

Програма NitroSense призначена для керування та моніторингу всіх важливих параметрів ноутбука. Вона дозволяє перемикатися між чотирма попередньо налаштованими режимами роботи ноутбука залежно від завдань, що виконуються.

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Окремо наголошується на використанні набору технологій, що засновані на ШІ. Вони оптимізують роботу графічного та центрального процесорів, пам’яті, системи охолодження, програмного забезпечення, а також багато іншого, що дозволяє пристрою працювати якомога продуктивніше та тихіше. Вебкамера та масив з трьох мікрофонів використовує можливості ШІ для покращення якості зображення, фільтрації шумів, розмиття фону тощо. ШІ-технології Acer PurifiedView та Acer PurifiedVoice 2.0 покращують досвід користувача під час стримінгу ігрового процесу або спілкування за допомогою відеозв’язку.

Ціна:

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRWEU.002) — від 39 999 грн.

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.006) — від 43 999 грн.

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.005) — від 51 399 грн.

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.004) — від 72 399 грн.

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.001) — від 80 999 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSEEU.002) — від 58 089 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSDEU.005) —від 80 999 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.003) — від 76 819 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.001) — від 82 400 грн.

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