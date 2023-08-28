США завершують розслідування щодо автопілота Tesla – результати можуть оприлюднити найближчими днями

Багаторічне розслідування щодо систем допомоги водію в автомобілях Tesla наближається до завершення.

Розслідування щодо опцій автопілота, Full Self-Driving і FSD Beta в Tesla було ініційоване ще у 2021 році після серії аварій, коли транспортні засоби автовиробника, які, як вважається, використовували системи допомоги водію, врізались в автомобілі екстреної допомоги.

Попри перспективні назви опцій – жодна не робить автомобілі Tesla автономними, як-от роботаксі Cruise чи Waymo. Натомість системи вимагають присутності за кермом людини-водія, готового загальмувати чи взяти на себе керування у будь-який момент (стандартний автопілот Tesla та преміальні системи Full Self-Driving контролюють гальмування, рульове керування та прискорення лише в обмежених випадках).

Натяки на автономність Tesla часто з’являються у рекламних роликах компанії та твітах генерального директора Ілона Маска, утім в інструкціях для водіїв повідомляється:

«Завжди тримайте руки на кермі та пам’ятайте про дорожні умови, навколишній рух та інших учасників дорожнього руху (таких як пішоходи та велосипедисти). Завжди будьте готові вжити негайних заходів. Недотримання цих інструкцій може призвести до пошкодження, серйозних травм або смерті».

Автомобілі Tesla оснащені системою моніторингу водія, яка використовує камери в салоні та датчики на кермі, щоб визначити, чи водій приділяє належну увагу дорозі та водінню. Якщо ні – система видає звукові сигнали та виводить повідомлення на екран, вимагаючи покласти руки на кермо. Але незрозуміло, чи є ця опція достатньо потужною, щоб забезпечити безпечне використання функцій допомоги водію.

Згідно з останнім звітом NHTSA, з 1 серпня 2019 року до середини липня 2023 року сталося щонайменше 26 інцидентів за участю автомобілів Tesla, обладнаних системами допомоги водію 2-го рівня, які призвели до людських жертв. У 23 аваріях функції допомоги водію були активними ще протягом 30 секунд після зіткнення.

Окрім претензій з боку регуляторів, Tesla вимушена захищатись від колективних позовів водіїв — у вересні власники електромобілів компанії звинуватили її у «введенні громадськості в оману щодо технології автопілота і функції повністю самостійного водіння (FSD)». Пізніше компанія подала клопотання про відхилення позову, оскільки вважає, що «нездатність реалізувати довгострокову бажану мету не є шахрайством». У грудні суд США зобов’язав Tesla власним коштом модернізувати клієнту автомобіль через «оманливу рекламу» повноцінного автопілота.

Раніше директор з програмного забезпечення автопілота Tesla Ашок Еллусвамі заявив, що рекламний ролик 2016-го року, на якому автомобілем Tesla ніби-то управляє лише система допомоги водію, був інсценованим — Маск раніше публікував це відео у себе в Twitter з підписом «Tesla їде самостійно». Юристи компанії також наполягали на тому, щоб заяви Ілона не розглядали у суді, оскільки їх «могли підробити‎».

Джерело: Reuters, CNBC