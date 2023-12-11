Ілон Маск відновив акаунт американського конспіролога Алекса Джонса в X/Twitter після 5-річної заборони

Джонса забанили за заперечення терактів 11 вересня 2001 року і стрілянини в школі Сенді-Гук, що сталася у 2012 році.

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У неділю Ілон Маск відновив обліковий запис прихильника теорій змови Алекса Джонса в X, відмовившись від річної «обіцянки‎» не допускати того у свою соціальну мережу. Раніше Джонс був «назавжди‎» заблокований через «‎образливу поведінку» — конспіролог зіткнувся з позовом про наклеп за поширення неправдивих тверджень про те, що стрілянина в початковій школі Сенді-Гук була містифікацією.

Попри те, що 14 грудня 2012 року в Ньютауні, штат Коннектикут, у початковій школі Сенді-Гук було застрілено 20 дітей і 6 педагогів, Джонс неодноразово заявляв у своєму шоу Infowars, що подія була постановочною і спрямованою на «‎посилення законів про зброю». Відповідно до звітів Associated Press, прихильники його оманливих заяв продовжували погрожувати та переслідувати сім’ї, які втратили рідних під час стрілянини — деяким довелось покинути свої домівки. Родичі жертв подали до суду на Джонса та виграли позов майже на $1,5 млрд, а той попри своє велике бажання не отримав захисту від особистого банкрутства, щоб уникнути виплати.

Користувачі очолюваної Ілоном Маском соцмережі X очікували відновлення акаунту Джонса принаймні з четверга, коли Маск заявив про це публічно, і традиційно провів опитування, де з понад 2 мільйонів учасників майже половина проголосувала за його повернення (зручна опція, як допомагає мільярдеру перекласти відповідальність на людей).

«Оскільки ця платформа прагне стати глобальним майданчиком, постійні заборони мають бути надзвичайно рідкісними», — написав Маск у дописі у четвер.

Маск сказав, що Джонс «не зможе порушувати правила», але якщо поширить дезінформацію, то його «‎виправить» функція нотаток спільноти X.

Джонс тим часом опублікував перший за 5 років допис, а вірніше репост вітального повідомлення Ендрю Тейта — блогера, відомого своїми мізогінними заявами, який нині очікує суду за звинуваченнями в зґвалтуванні, торгівлі людьми та створенні злочинної групи для сексуальної експлуатації жінок. X раніше дозволив Тейту монетизувати свій акаунт, і той говорив, що заробляв у соцмережі десятки тисяч доларів.

Маск, який називає себе прихильником свободи слова, раніше також розблокував Дональда Трампа, але атакував «‎недружні акаунти», як-от облікові записи журналістів чи профіль ElonJet, який відстежував рух його приватного літака.

Днями Ілон тегнув Джо Байдена і репостнув допис Гонзало Ліри — проросійського блогера, який перебував у Харкові перед повномасштабним вторгненням, а згодом поширював у своїх соцмережах фото загиблих бійців ЗСУ та радів приходу загарбників. Коли СБУ затримало Ліру, Такер Карлсон зняв сюжет «‎Україна затримала журналіста, громадянина США‎» (також Карлсон зняв сюжет «Зеленський вбив кандидата в президенти, який його критикував» — мова йшла про іллю киву).

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«‎Американський громадянин сидить у в’язниці в Україні після того, як ми відправили туди понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то у нас тут серйозна проблема», — написав Маск.

На тлі заяв Маска і репостів проросійських блогерів, він систематично і досить успішно знищує підтримку України серед американців. Рейтинг Трампа тим часом продовжує зростати — днями повідомляли, що він на 4% випереджає Байдена. Експрезидент США раніше заявляв, що у випадку переобрання припинить допомогу Україні та виведе США з НАТО, що зменшить бойовий потенціал Альянсу більш ніж вполовину.

Під керівництвом Маска X також подав до суду на наглядову групу Media Matters та одного з її співробітників за наклеп — після звіту про розміщення нацистського контенту поряд з оголошеннями основних рекламодавців. З того часу такі великі компанії як Apple та Disney призупинили рекламу на X, а Маск привселюдно послав їх.