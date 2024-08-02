Новини Авто 02.08.2024 о 14:49 comment views icon

Імпорт електромобілів у 2024 році зріс на 83%, проте середній портрет ввезеного авто — 9-річний бензиновий «корч»

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Вадим Карпусь

Автор новин

За перші 7 місяців 2024 року в Україну ввезли 228 319 транспортних засобів. Це на 14,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, коли було імпортовано 199 980 автомобілів. Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ.

Імпорт електромобілів у 2024 році зріс на 83%, проте середній портрет ввезеного авто — 9-річний бензиновий «корч»

Зазначається, що більшість (71%) імпортованих цьогоріч авто — вживані. Наразі середній вік ввезених вживаних транспортних засобів склав 9 років. Водночас 42% вживаних авто, які були завезені в Україну, мають вік 10 та більше років.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,7%. До топ-3 регіонів також потрапили Львівщина (10,2%) та Одещина (7,4%).

Імпорт електромобілів у 2024 році зріс на 83%, проте середній портрет ввезеного авто — 9-річний бензиновий «корч»

Найбільшим попитом серед українців користуються наступні бренди:

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Імпорт електромобілів у 2024 році зріс на 83%, проте середній портрет ввезеного авто — 9-річний бензиновий «корч»

Водночас найпопулярнішою імпортованою моделлю стала SKODA OCTAVIA з показником 5 047 одиниць. Наступні позиції зайняли VOLKSWAGEN GOLF та VOLKSWAGEN PASSAT — 4 965 та 4 147 авто відповідно.

Автомобілі з бензиновими двигунами продовжують залишатися найбільш популярними серед українців. Майже кожен другий ввезений цьогоріч автомобіль мав бензиновий ДВЗ. Дизельні двигуни були встановлені у 27,5% автомобілів, ввезених цього року. Попри те, що імпорт електрокарів виріс в 1,8 раза у порівнянні з попереднім роком, у загальній кількості на них припадає лише 13,1% нововвезених авто.

Джерело: opendatabot

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