AMD готує Zen 5 до запуску, додавши підтримку майбутньої архітектури в інструкції для компіляторів GNU

Колекція компіляторів GNU з новим патчем отримала підтримку майбутньої архітектури AMD Zen 5. Це вказує на те, що кілька нових інструкцій з’являться на чипах на базі Zen 5 (через Phoronix). Оновлення не лише свідчить про те, що AMD готує Zen 5 до запуску, але й вказує на конкретні інструкції, в яких AMD прагне реалізувати нову архітектуру.

Zen 5 дебютує з п’ятьма інструкціями, які ніколи раніше не з’являлися в чипах на архітектурі Zen. Чотири з цих інструкцій вже кілька років є нативними для процесорів Intel, а одна з’явиться в серверних процесорах Granite Rapids компанії незабаром, так що в певному сенсі AMD є наздоганяючою стосовно Intel. Це не є чимось незвичайним, оскільки AMD, здається, не надає такого великого значення підтримці наборів інструкцій, як Intel, особливо це стосується інструкцій, пов’язаних з AVX, передає Tom’s Hardware.

Мабуть, найбільш помітною з п’яти інструкцій є AVX-VNNI, яку Intel вперше представила у своїх процесорах Alder Lake 2021 року. VNNI розшифровується як векторні нейромережеві інструкції, і вона стає актуальнішою в сучасних середовищах, орієнтованих на штучний інтелект. AVX-VNNI не слід плутати з AVX512-VNNI, вона є більш потужною порівняно з інструкціями AVX512. Обидві інструкції можуть виконувати однакові операції, але AVX512-VNNI має доступ до 512-бітних векторів і розширень EVEX для ще кращої продуктивності.

Zen 4 вже має AVX512-VNNI, тому додавання підтримки слабшої версії може здатися дивним, але Intel зробила те саме кілька років тому. Перевага використання не-512-бітної версії — для споживчих компонентів, які зможуть запускати програмне забезпечення, що не використовує переваги AVX512, як це роблять програми для центрів обробки даних. У будь-якому випадку, здається певним, що AMD продовжує зосереджуватися на ШІ у своїх майбутніх процесорах (включаючи споживчі моделі).

Останній патч GCC — не перший для процесорів Zen 5. Код для Zen 5 просочувався з липня минулого року, а також було оновлено Linux, яке додало нові функції керування живленням. Для довідки, підтримка GCC для Zen 4 була додана вже після запуску процесорів Ryzen 7000, і хоча це не слід сприймати як скорий вихід Zen 5, проте, ймовірно, нове покоління буде запущено цього року. Досі AMD майже не говорила про Zen 5, але вона може порушити своє мовчання на Computex у травні.