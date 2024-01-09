Intel анонсувала десктопні й мобільні процесори 14-го покоління

Сьогодні Intel анонсує повну лінійку процесорів 14-го покоління для мобільних і настільних комп’ютерів, включаючи новітні мобільні процесори серії HX, які стануть основою для ігрових ноутбуків 2024 року. Не варто плутати з процесорами Intel Core Ultra для ноутбуків, варіанти 14-го покоління є оновленням мобільних версій Raptor Lake 13-го покоління.

Флагманський Intel Core i9-14900HX буде поставлятися в більш вимогливих ігрових ноутбуках, оснащений 24 ядрами (вісім продуктивних і 16 ефективних ядер) і турбо-бустом до 5,8 ГГц. Ці новітні чипи також підтримують до 192 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600, а також дискретний модуль Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 і Thunderbolt 5, передає The Verge.

Як і в настільних версіях, Intel збільшує кількість ядер у варіанті Core i7. Процесор Core i7-14700HX тепер поставляється з 20 ядрами (вісім продуктивних ядер і 12 ядер ефективності). Це на чотири продуктивних ядра більше, ніж у моделі Core i7 13-го покоління, і повинно покращити продуктивність багатопотокових додатків та ігор.

Intel вирішила порівняти свій новітній Core i9-14900HX з Ryzen 9 7945HX від AMD — першим мобільним процесором з 3D V-Cache від AMD. При роздільній здатності 1080p i9-14900HX перемагає 7945HX у більшості тестів Intel, за винятком Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077 і Red Dead Redemption 2. Проте Intel не запропонувала жодних порівнянь з чипами 13-го покоління.

Intel також запускає основні десктопні процесори 14-го покоління. Буде доступно вісімнадцять нових процесорів, включаючи флагманський процесор Core i9-14900 вартістю 549 доларів з 24 ядрами (вісім продуктивних / 16 ефективних). Це менш енерговитратні настільні процесори 14-го покоління, що працюють з базовою потужністю 65 Вт, а модель Core i9 споживає до 219 Вт.

Як і варіант K, Core i7-14700 має 20 ядер (8 продуктивних / 12 ефективних). Топові чипи Core i5, i7 та i9 підтримують до DDR5-5600 та 192 ГБ пам’яті, і всі вони є сумісними з чинними материнськими платами Intel 600-ї та 700-ї серій.